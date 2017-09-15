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Касперский согласился выступить в конгрессе США после запрета на продукцию его компании
Глава российской компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский согласился явиться в конгресс США для выступления после запрета использования продукции компании в государственных учреждениях страны.
«Я благодарен и принимаю приглашение дать показания в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям, и, если я смогу в ускоренном порядке получить визу, надеюсь публично ответить на обвинения относительно моей компании и ее продуктов», — цитирует заявление Касперского РИА Новости.
Ранее Касперского пригласили в конгресс США для дачи показаний.
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