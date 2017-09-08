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«Профессиональный кретинизм»: Сечин об обнародовании разговора с Улюкаевым

Сечин обвинил прокуратуру в «кретинизме»
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал обнародование его разговора экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, сообщает «Коммерсант».
Сечин назвал решение прокуратуры обнародовать стенограмму «профессиональным кретинизмом». «Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил Сечин.
Сечин также считает, что процесс по делу Улюкаева должен быть закрытым.
В расшифровке переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и Улюкаева, которую зачитали 5 сентября в суде, упоминалась «корзинка с колбасой». По данным следствия, этот разговор состоялся в офисе "Роснефти", где Улюкаев получил взятку в $2 млн В стенограмме Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах, но девять раз упоминают корзинку. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.
Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. По версии СК, полученная им взятка являлась благодарностью за ранее выданное Минэкономразвития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
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