«Профессиональный кретинизм»: Сечин об обнародовании разговора с Улюкаевым

Сечин назвал решение прокуратуры обнародовать стенограмму «профессиональным кретинизмом». «Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил Сечин.

Сечин также считает, что процесс по делу Улюкаева должен быть закрытым.

В расшифровке переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и Улюкаева, которую зачитали 5 сентября в суде, упоминалась «корзинка с колбасой» . По данным следствия, этот разговор состоялся в офисе "Роснефти", где Улюкаев получил взятку в $2 млн В стенограмме Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах, но девять раз упоминают корзинку. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. По версии СК, полученная им взятка являлась благодарностью за ранее выданное Минэкономразвития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".