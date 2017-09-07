Неработающие заплатят не только за «тунеядство», но и за имущество

Власти России готовы взять на вооружение «передовой опыт» Белоруссии и обложить налогом граждан, у которых и так нет доходов.





Налог на тунеядство, введение которого готовит правительство РФ , должен учитывать все возможные доходы людей, находящихся в трудоспособном возрасте, но не имеющих официальной работы, заявил министр труда Максим Топилин

По его словам, при обложении налогом самозанятых граждан власти намерены учитывать имущество, которое находится в их собственности.



Размер налога может составить 25 тысяч рублей с человека в год, рассказывал Топилин.



Налог на любимых жен



Администрирование такого налога, в первую очередь, обойдется дороже, чем средства, которые можно будет с его помощью собрать. А во-вторую очередь, это вызовет массовое недовольство населения, которое накануне выборов властям совсем не к чему, полагает доктор экономических наук Андрей Гудков.





«Введение такого налога непонятно как согласуется с существующей на данный момент в России Конституцией, в которой, в отличие от конституции советской, право на труд не упомянуто. А если не предусмотрено некое право, то не надо быть юристом, чтобы понять, что невозможны никакие репрессии за неиспользование этого права. Ибо только право порождает обязанности», — сказал он «Ридусу»

С практической точки зрения взимание такого налога тоже вызывает множество вопросов, главный из них — как налоговые власти намерены разделять тех граждан, которые «тунеядствуют» злонамеренно, а тех, кто имеет источник существования совершенно легитимный, но не связанный с зарабатыванием денег путем ежедневного хождения на завод?





«Найти «тунеядцев» можно только по базе данных ПФР . Но огромное количество людей живет за счет своих супругов, «работая» родителями малолетних детей, бабушками-дедушками своих внуков или, в конце концов, любимыми женами своих работящих супругов. За это родственники их содержат. Этих людей тоже предлагается обложить налогом на тунеядство?» — говорит Гудков.

Причем «любимая женщина механика Гаврилова» может жить с ним гражданским браком, и доказать, что ей нет нужды каждое утро отправляться на работу, документально она не сможет.



«В конце концов, на российских просторов можно найти примеры, когда в отдаленных деревнях их жители живут натуральным хозяйством. Баба Маша выращивает картошку и обменивает ее у тети Веры на огурцы, а та меняет их у дяди Васи на самогон. В денежные отношения они не вступают, и формально, по букве предполагаемого закона, должны будут платить 25 тысяч — больше, чем все их огурцы и картошка стоят вместе», — указывает эксперт.



Опыт Белоруссии продемонстрировал, что даже в этой спокойной и «советской» стране попытки введения налога «на тунеядство» вызвали массовые стихийные акции протеста в Минске. В России тем более, подобное нововведение станет подарком несистемной оппозиции, предупреждает он.



В Белоруссии с 2015 года неработающие граждане обязаны платить в казну 20 минимальных зарплат в год (около 200 долларов) «в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов».



Сам себе работодатель





В мае Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах в РФ (неблагозвучный советский термин «тунеядство» в документе, конечно, не применяется).

Самозанятость как понятие появилась в России (в последние годы существования СССР) почти одновременно с ликвидацией статьи УК «Тунеядство».



Самозанятыми является большое количество граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (например, репетиторы, сиделки, няни).





Разница между индивидуальными предпринимателями и самозанятыми лицами на сегодня сугубо номинальная, и критерий отличий между ними всего один, говорит бывшая сотрудница Института управления социальными процессами НИУ ВШЭ Наталья Тодэ.

«Этот критерий заключается в том, что и ИП, и самозанятое лицо делают одну и ту же работу, оказывают одну и ту же услугу, с той лишь разницей, что первый это делает с уплатой налогов, а второй — теневым образом. И власти уже далеко не первый раз предпринимают попытки вывести вторую категорию из тени, но каждый раз талантливые экономически активные россияне находят способы, как оставаться в теневом секторе», — сказала она «Ридусу».



В попытке провести черту между индивидуальным предпринимательством и самозанятостью государство сейчас тоже балансирует в очень зыбком правовом поле, соглашается Тодэ с Гудковым.



«Возьмите для наглядности разницу между самозанятостью и, извините, попрошайничеством. Вот стоит человек на тротуаре с шапкой в руке и клянчит подаяние. Формально он подпадает под действующую статью УК «Попрошайничество». Но если он будет делать то же самое, но при этом читать вслух стихи, то формального состава преступления в его действиях уже не будет: он ведь оказывает вам услугу! Другое дело, что вам эта «услуга» совершенно не нужна, но чисто юридически разница огромная», — поясняет она.



Санкция за попрошайничество перекочевала в УК РФ из УК РСФСР, а вот понятия «самозанятость» не было ни в советском КЗоТ, ни в нынешнем российском Трудовом кодексе.