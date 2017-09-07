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Порошенко намерен произвести революцию в транзите российского газа в Европу
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости перевода закупок Европой российского газа после 2019 года на границу с РФ, передает «Интерфакс».
«В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита», — сказал Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде. По его словам, Украина должна предоставлять транзитные услуги не России, а Евросоюзу.
Порошенко напомнил, что энергетическая стратегия Украины предусматривает полный отказ от импортного газа в 2025 году за счет роста внутренней добычи, снижения энергоемкости ВВП и обеспечения энергоэффективности домохозяйств. Украинский лидер также заявил, что Украина уже почти два года не закупает газ напрямую у «Газпрома» и постепенно сокращает зависимость от поставок российского ядерного топлива для АЭС, а в ближайшее время начнет закупки энергетического угля в США.
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