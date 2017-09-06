Минэнерго предложило запретить продажу ламп мощностью свыше 50 ватт

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

"Хотим экспертно обсудить, посчитать и с расчетами в правительство представить предложения. Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы, — подчеркнул представитель ведомства, отметив, что пока речь идет только о рассмотрении такого предложения.

Замминистра также отметил, что одновременно нужно создавать условия, чтобы снизить стоимость энергоэффективных ламп — с $3,5 до $1,5-2. По данным ТАСС, за минувшие пять лет доля светодиодных ламп на рынке выросла с 2 до 28 процентов.