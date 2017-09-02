РФ может потерять вложенные в экономику США миллиарды

Политолог Семен Багдасаров считает, что новые антироссийские санкции США, дающие возможность введения дополнительных ограничений в экономике, финансах, прочих сферах, фактически означают новую «холодную войну» США против России. По его словам, под угрозой оказались международные резервы России, вложенные в американские ценные бумаги. 109 миллиардов долларов могут заморозить, сообщает «КП».

Багдасаров отметил, что новые санкции будут долгосрочными. «Глупо было надеяться на Трампа, идеализировать его. Дескать, он хороший, это окружение плохое, сенаторы, конгрессмены не дают ему повернуться к России… Взять хотя бы нового спецпредставителя Госдепа Волкера , мечтающего изолировать Россию», — сказал он.

Ранее спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер пригрозил, что Россия «может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений ».

«Проблем нам создадут немало», — заявил политолог. По его словам, США «уже не раз проделывали подобные трюки».

«Сразу после исламской революции 1979 года заморозили иранские деньги и золото в своих банках, позже — активы Центрального банка Ирана. Речь идет о суммах, сопоставимых с российскими: 107 миллиардов долларов. В этом веке замораживали сирийские активы при Асаде, иракские при Хусейне, ливийские при Каддафи. И ничего, мир не возмутился, продолжает вкладываться в американские «трежерси»», — сказал он. Багдасаров напомнил, что в сентябре 2008 года, выступая в Госдуме , министр финансов Кудрин на вопрос о судьбе российских активов за океаном ответил, что ни при каком раскладе их не конфискуют.

«В 2013 году в Конгрессе уже осторожно поднимали эту тему. Так сказать, пробный шар. Тогда обошлось. Сейчас, в условиях новой конфронтации, США легко могут заморозить, конфисковать наши миллиарды. Обоснования в законе, подписанном Трампом, легко найдутся. Нас же там прямо называют противником», — заявил Багдасаров. Он считает, что необходимо «спасать наши резервы, выводить их из США». Эти деньги необходимы сейчас в России, поэтому вряд ли разумно вкладывать огромные суммы в экономику потенциального противника, усиливающего санкции против РФ, подчеркнул Багдасаров.

По его мнению, надо внимательно изучать опыт Ирана, активно развивающего своего экономику, находясь под санкциями. «Не одно десятилетие эта страна находится под масштабными санкциями Запада, но не склонила головы. У нас ограничения подобного масштаба, боюсь, еще впереди», — сказал он.