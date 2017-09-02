Романтика и тараканы: как на самом деле живется в российских небоскребах

Комплекс " Сити" в Москве, " Лахта-центр" в Петербурге, башни " Исеть" в Екатеринбурге и " Ахмат" в Грозном — огромные небоскребы стали уже обыденностью нашей жизни. В них располагаются не только современные офисы, но и фешенебельные апартаменты.





Для одних небоскребы — это романтика романтикой. Для других — плохая телефонная связь и ожидание лифта по 30 минут. Жители высоток рассказали корреспонденту РИА Новости не только о живописных закатах, но и о том, какова плата за красивую жизнь.

" Москва-Сити"



Катерина, больше года жила в апартаментах в башне " Москва"



Сейчас в апартаментах живут родители, мы поменялись квартирами, потому что мне стало некомфортно в Сити. Кому-то небоскребы придают сил, мне же наоборот. Панорамные окна с видом на Москву, ты наедине с городом — это сначала красиво, но потом тебе начинает казаться, что весь город наблюдает за тобой.



Мои апартаменты находятся в жилой башне на 37-м этаже, но при этом по обе стороны от квартиры располагаются офисы. Люди постоянно проходили мимо моей двери, я слышала какие-то разговоры. Однажды из одного из офисов ко мне перебежали два таракана. Сотрудники после этого пришли с коробкой конфет и извинениями.







В Сити живет много экспатов, состоятельные и одинокие молодые женщины, молодые семейные пары, известные люди. Одна из проблем, наверное, всех небоскребов — это лифт. На то, чтобы просто выйти из дома, можно потратить полчаса. Во время ремонта в моей квартире грузовой лифт иногда приходилось ждать в часовой очереди.



Кварплата в Сити достаточно высокая — около 30 тысяч рублей в месяц: вода, свет, газ — 22-23 тысячи, уборка парковочного места — 5 000 рублей, постоянная плата — 5 000 рублей. Однажды пришел счет на 100 с лишним тысяч за месяц. В бухгалтерии мне сказали, что они " случайно обсчитались". Возможно, персонал думает, что если человек живет в таком комплексе, то он и деньги не считает. Кстати, несмотря на класс высокий жилья, в комплексе отключали горячую воду для профилактических работ.



Мусоропровода нет, и мешки с мусором нужно выносить на лестницу, откуда их оперативно убирают. Эту лестницу отделяет дверь, которая может захлопнуться, и тогда человек останется внутри. Чтобы выбраться, ему нужно будет спускаться вниз пешком до этажа с домофоном.



Мне кажется, что для того, чтобы жизнь в небоскребах стала максимально комфортной, нужно еще лет десять. Москва — это все-таки дворы и лавочки, а не 50-й этаж.



Анна, работает в ресторане RUSKI на 85-м этаже башни " Око"



Однажды к нам на собеседование пришел статный молодой человек. Мы поднялись, сели за стол, а он внезапно побледнел и сказал мне: " Я хочу завершить собеседование и уйти". Мы спустились, и он рассказал, что очень боится высоты. Но мне лично настолько стал привычен вид города сверху, что теперь сложно воспринимать реальность на земле. Здесь мы словно оторваны от остального мира и находимся ближе к космосу.







Сначала наверху вообще не работала мобильная связь, теперь все наладилось. Все сотрудники говорят, что когда работаешь на высоте, время течет иначе, оно останавливается здесь. Мне высота дает положительную энергетику. А на смотровой площадке нашего ресторана почти каждый день делают предложения руки и сердца. Раньше мы удивлялись, а сейчас это стало обыденностью.



Из неромантичного можно, например, вспомнить вывоз мусора. Здесь нет мусоропровода, мусор можно спускать только на служебном лифте, и мы долго думали, как бы это сделать поэстетичнее. Сейчас мы закупили большие красивые кожаные чемоданы и тележки для перевозки багажа, как в гостиницах. Мусор собирают в чемоданы, которые раскладывают по тележкам, и молодой человек, одетый в рубашку и классические брюки, спускает его вниз.



Принято считать, что Москва-Сити — это бездушный центр из стекла и бетона, но именно в этой башне все меняется. От того, что происходит за окном, зависит настроение. Впрочем, я считаю, что на высоте лучше работать, чем жить.



ЖК " Князь Александр Невский" , Санкт-Петербург



Алексей, полтора года живет в жилом комплексе " Князь Александр Невский"



Один из безусловных плюсов жизни в высоком здании — это вид из окна. Сначала я жил на 32-м этаже и наслаждался панорамным видом на Неву. Сейчас переехал на 13-й этаж, и здесь некрасивый вид во двор. Я считаю, что если уж покупать в этом комплексе квартиру, то с панорамным видом.



Алексей Доссон





Это жилой небоскреб, поэтому каких-то бытовых проблем я не замечаю. Лифты очень быстрые и чистые, работают превосходно. Расположение у дома хорошее, так как сразу есть развязка на КАД. Пробок как таковых нет, если только не проводится ремонт дорог. Инфраструктура вокруг отличная: рядом заправки, гипермаркеты, детские сады и больницы.



Как и у любого другого жилья, здесь есть свои минусы. Во-первых, сильный ветер. Во-вторых, телефонная связь дома и в лифте работает отвратительно. Из-за этого приходится разговаривать по WhatsApp. Большой минус — это парковка. Такое ощущение, что ее строили во вред жителям, людям бывает негде разъехаться, часто бьют машины.



Еще есть бытовая проблема. В таком огромном доме нет мусоропровода, приходится выносить мусор на улицу. Из помойки постоянно ужасно воняет. При этом этажи всегда моют хорошо, за чистотой в доме следят.



В этом жилом комплексе есть свои байки и истории. Я, например, знаю, что под цокольным этажом живет батюшка. Там у него подземная квартира. Вообще подземная жизнь под " Князем" очень живая: тут есть цеха по ремонту, спортклубы, магазины и еще много всего.



Жизнь на высоте — это, конечно же, шикарный вид. С таким видом голова работает лучше, мысли становятся масштабнее, а чувства острее.



CC BY-SA 3.0 / Monoklon / Боковой фасад ЖК " Князь Александр Невский"





Историческая справка



Айрат Багаутдинов, историк инженерии



Первые небоскребы попытались построить в СССР в 30-е годы. Это был Дворец советов (на месте взорванного Храма Христа Спасителя. — Прим. ред.), который должен был стать самым высоким зданием в мира. Но проект так и не осуществили. В советское время вообще было много проектов на бумаге, например башня Татлина. Как обычно это происходит, могли бы много всего хорошего построить, но не построили.





Первые реализованные небоскребы — это сталинские высотки. В свое время здание МГУ стало самым высоким в Европе и 37 лет удерживало это позицию. Следующий скачок в плане строительства высоток в России — это Москва-Сити. Благодаря комплексу Москва-Сити мы снова себе вернули статус обладателя самого высокого здания в Европе. Строительство небоскребов распространяется по стране: в Питере сейчас строят Лахта-центр, в Екатеринбурге — " Башню Исеть" , в Грозном — " Ахмат".





В западном мире начали понимать, что человеку психологически некомфортно жить в небоскребах. Здания не очень энергоэффективны, их тяжело кондиционировать и отапливать, поэтому бум на строительство небоскребов просто дошел к нам с опозданием в 50 лет.