Клиентов Ted Travel подвели слишком дешевые путевки

Тысячи российских туристов пострадали от действий туроператора Ted Travel, отправлявшего своих клиентов на самое популярное направление текущего сезона — в Турцию. Туроператор объясняет свой финансовый крах распространившимся в Турции вирусом. Однако реальные причины, скорее всего, совсем в другом.

Почти 4 тыс. человек пострадали от приостановки деятельности туроператора Ted Travel. 755 туристов сейчас находятся в турецкой Анталье, и еще около 3 тыс. клиентов оказались с выкупленными турами, которые уже не дадут им право на отдых.

Об уходе с рынка туркомпания объявила накануне. По неофициальной информации «Интерфакса», туроператор задолжал турецкому принимающему партнеру, компании Jazz Travel, не менее 1 млн долларов.

Клиентов агентства, которые отдыхают сейчас в Турции, уже начали выселять из гостиниц. «На телефоны экстренной связи генконсульства и посольства по этому поводу поступают десятки жалоб и претензий», — говорится в сообщении посольства России в Анкаре в «Фейсбуке». Часть туристов вынуждены самостоятельно оплачивать свое проживание в отелях в ожидании, когда их выведут обратно в Россию. Между тем оплатой перевозки и проживания в гостинице до выезда из Турции клиентам приостановившего деятельность туроператора должна заниматься ассоциация «Турпомощь».

Глава Ростуризма Олег Сафонов пообещал, что 680 туристов, у которых на руках имеются обратные билеты на самолет, смогут вернуться в Россию в течение ближайших четырех дней. Их привезла в Турцию авиакомпания «Якутия», и эта же авиакомпания вернет их на родину. Первый рейс из Турции планируется в субботу, 26 августа.

В Ростуризме отметили, что решается вопрос о том, как помочь обратившейся в организацию авиакомпании «Якутия» с желанием вернуть также остальных 75 человек. По словам главы ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, принято решение, что крупные туроператоры — члены ассоциации «вывезут этих туристов на своих свободных креслах в даты, которые обозначены у них в договорах».

Те же, кто купил туры Ted Travel, но еще не успел улететь на отдых, уже не смогут отдохнуть по этим путевкам. Для возмещения ущерба им надо обратиться с соответствующим заявлением в страховые компании «Якорь» и «Инвестстрах», где деятельность обанкротившегося туроператора была застрахована на сумму 50 млн рублей, отметили в Ростуризме. Однако страховой суммы вряд ли хватит, чтобы компенсировать полностью расходы всем не улетевшим 3,5 тыс. человек. На каждого выходит чуть более 14 тыс. рублей.

Банкротством туркомпаний в последние годы никого не удивить. Однако если в прошлые годы они уходили с падающего рынка, когда для туристов закрывались Египет и Турция, то текущее банкротство произошло на растущем туристическом рынке. Турпоток после открытия турецких курортов сразу стал быстро расти.

Сам туроператор Ted Travel называет причиной ухода с рынка снижение спроса на отдых в Турцию, связанное с распространением там вируса Коксаки. Как раз недавно Роспотребнадзор выступил с заявлением о росте числа заболевших в Турции энтеровирусными инфекциями россиян, что якобы спровоцировало спад спроса на это направление аж на 30%.

Между тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что реальной причиной стал демпинг — продажа туров по ценам ниже среднерыночных. По данным АТОР, туроператор вышел на рынок только в прошлом году и начал работу на самых конкурентных направлениях — на Кипре, в Греции, а с 2017 года и в Турции. «При этом новый игрок сразу заявил цены значительно ниже, чем у других туроператоров. То, что другие участники рынка называли демпингом, в компании объясняли знакомствами и гибкостью. Многие туристы выбирали туры Ted Travel именно по причине низкой цены», — сообщает АТОР.

Что же произошло с туркомпанией на самом деле? Один из участников туристического рынка полагает, что руководители компании совершили ряд ошибок в управлении финансовыми потоками, которые и привели к гибели фирмы.

«Туризм — неустойчивый с точки зрения финансов бизнес с очень низкой доходностью. Поэтому требуется жесткое управление финансами. Причины банкротств туроператоров, которые были и в 2014 году и периодически случаются по сей день (летом еще несколько мелких туроператоров ушли), — это ошибочное прогнозирование спроса плюс финансовые неурядицы, например с перевозчиками. И все — денег у туркомпании нет», — рассказывает один из участников турбизнеса.

По его предположению, проблемы в Ted Travel начались в июне, когда авиакомпания «ВИМ-Авиа» переоценила свои возможности и отправляющимся в Турцию россиянам пришлось срочно пересаживаться на других перевозчиков. Ted Travel стала возить туристов рейсами авиакомпании «Якутия».

«Когда это делается в спешке, то авиаперевозчики могут навязать туроператорам очень невыгодные цены. Туристам продали билеты на «ВИМ-Авиа», условно, по 200 долларов туда-обратно, а потом их пришлось купить у «Якутии», например, за 350 долларов и заплатить из своего кармана, чтобы люди улетели. Часть денег, судя по всему, застряла у «ВИМ-Авиа», — говорит собеседник. Речь могла идти о «зависании» нескольких сотен миллионов рублей.

У Ted Travel оказалось недостаточно свободных денежных запасов (в том числе из-за низких цен на туры), чтобы покрыть эти внезапные потери. Поэтому деньги на новые авиабилеты стали браться из текущих операционных средств, то есть у клиентов, которые еще только покупали туры, предполагает собеседник. Таким образом могла образоваться финансовая пирамида, когда новый прибывший оплачивал расходы предыдущего. И выйти из нее туроператор уже не смог.

Небольшое колебание спроса на турецкое направление стало лишь последней каплей. Большинство туристов уже съездили в Турцию и отдохнули (в июле рост спроса на 50%), сезон подходит к концу, турпоток превысит показатели 2015 года. А текущие изменения спроса — не более чем небольшие колебания. Но этого оказалось достаточно, чтобы обанкротить одну туркомпанию — потому что у нее уже были проблемы до этого.

«Собственный капитал туроператоров, как правило, ничтожно мал по отношению к их финансовым оборотам. Когда туркомпания с оборотом в миллиарды рублей имеет собственный капитал в 100 тыс. рублей — это обычная ситуация. Поэтому любая финансовая ошибка тут же выбивает собственный капитал и выводит компанию в убыток», — говорит участник туррынка. Проблема была в менеджменте туркомпании, который не смог построить план на случай меньшего притока новых туристов, предполагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

Что делать в таких случаях туристам? Полностью обезопасить себя от неожиданно возникших у туроператора проблем, к сожалению, нереально. «Можно рекомендовать иметь дело только с самыми крупными операторами, пусть даже у них будет чуть повыше стоимость тура. Но проблема с финансами может возникнуть у любого оператора. Ведь, покупая тур, мы не видим его финансовую отчетность и не знаем текущее положение дел. Поэтому лучше всего бронировать перелет и отель самостоятельно, — говорит Пушкарев. — Как человек, который много и с удовольствием путешествует, могу уверить, что трудозатрат и нервов это потребует значительно меньше, чем общение с любой туркомпанией. И ты будешь знать, что твои деньги точно нигде не зависли, что компания не оплатила твоими деньгами бронь для какого-нибудь другого клиента».