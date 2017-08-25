Минэкономразвития рассказало о будущем трудовых книжек



Минэкономразвития должно сформировать нормативное регулирование цифровой экономики, программа развития которой была утверждена в конце июля. По словам Шипова, решение этой задачи предусматривает комплекс мер, которые можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Он уточнил, что согласованная концепция по краткосрочным мерам должна появиться до конца 2017 года.

Одна из таких краткосрочных мер — уход от бумажных трудовых книжек, говорится в сообщении ведомства. " Неважно, где человек живет, важно, чтобы его компетенции соответствовали работе, которая требуется. Возможность дистанционно заключать трудовые договоры, отказ от трудовых книжек, переход на электронный кадровый документооборот — все это должно повысить трудовую мобильность и дать импульс развитию цифровой экономики" , — заявил Шипов.



Среди среднесрочных мер Шипов назвал совершенствование антимонопольного законодательства, механизмов стандартизации, а также внедрение блокчейна.



