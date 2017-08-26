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"Макдональдс" откажется от использования антибиотиков в курином мясе
Фото: wikipedia.org / CC BY-SA 3.0
Компания «Макдональдс» с 2018 года планирует сократить использование антибиотиков в продуктах из куриного мяса. Это позволит медикам эффективнее бороться с «Супербактериями», устойчивыми ко всем видам антибиотиков.
По данным агентства France Press, речь идет об антибиотиках, которые также используются в лечении людей. Всемирная организация здравоохранения называет эти антимикробные вещества важными, которые имеют высший приоритет.
Ранее ученые отмечали, что есть связь между использованием антибиотиков для животных и снижением их эффективности при лечении людей. К 2018 году HPCIA извлекут из кур-бройлеров, которые поставляются в Бразилию, Канаду, Японию, Южную Корею, США и Европу.
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