АТОР назвал дату начала вывоза клиентов Ted Travel из Турции



Клиентов обанкротившегося туроператора Ted Travel могут начать вывозить из Турции в понедельник. Как говорится в сообщении на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР), в пятницу состоится экстренное совещание наблюдательного совета в ассоциации «Турпомощь» под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова, представителей туроператора и авиаперевозчика, с которым будет решаться вопрос возвращения из Турции российских туристов.

«Некоторые агенты сообщают, что «Турпомощь», по данным туроператора, будет вывозить туристов только начиная с понедельника 28 числа. Выселения, напомним, уже начались, а завтра могут продолжиться», — говорится в сообщении АТОР.



Вместе с этим в ассоциации сообщают, что проблемы TED Travel связаны с коммерческими взаимоотношениями оператора и его принимающей компании в Турции.



«У TED Travel образовался большой долг перед турецкой Jazz Travel. Компания не получала деньги от оператора и селила туристов под «честное слово». «Сейчас Jazz Travel стало понятно, что денег не будет. Поэтому начались выселения клиентов TED Travel из отелей », — говорится в сообщении ассоциации.





Как заявил член наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин , 750 клиентов TED Travel сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры.

Также Горин заявил, что сложная эпидемиологическая обстановка в Турции из-за вируса Коксаки могла стать лишь одной из причин прекращения деятельности туроператора Ted Travel.



«Эпидемии Коксаки в Турции нет, всего 40 заболевших из 1,5 миллиона человек, по данным МИДа, это 0,03%. Наверное, в том числе это могло оказать влияние на работу туроператора. Это их причина, что было на самом деле, будет понятно позже, когда выскажется принимающая компания в Турции и так далее», — рассказал Горин.



Напомним, 24 августа компания Ted Travel подтвердила, что прекращает свою деятельность на фоне ситуации с вирусом Коксаки в Турции.



Как заявил туроператор, спрос на «основное туристское направление деятельности компании» сильно снизился. Компания обещала оказать «помощь и моральную поддержку» туристам, оказавшимся за пределами России.