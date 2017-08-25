"В самолет все не влезут": застрявшие в Турции россияне не могут вылететь домой

Журналисты РЕН ТВ связались с россиянами, которые не смогли накануне вылететь из Антальи в Москву. Женщина по имени Александра любезно согласилась рассказать нашему телеканалу о том, что сейчас происходит с ней и другими пассажирами, которые застряли в аэропорту турецкого курорта.

"Мы должны были улететь в 20-40, потом рейс нам перенесли на 21 «с чем-то», на 22, в итоге его отложили на 02-10, но самое интересное, что когда мы оказались у стойки регистрации, оказалось что 88 человек в самолет не влезают, и нам об этом объявили, когда уже почти все прошли в салон. И мы стоим в аэропорту, и не знаем что нам делать: нас не забирают автобусы, нам не обеспечили никакой воды, ничего, сказали, что может быть мы улетим завтра, и не понятно, улетим ли вообще, будет ли рейс, и что произошло, потому что 88 человек, в итоге осталось ни с чем. Невозможно ни до кого дозвониться", — рассказала нам Александра.