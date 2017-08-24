«Коммерсант» выяснил схему поставок турбин Siemens в Крым

Схема, с помощью которой турбины Siemens были поставлены в Крым, оставляет концерну мало шансов оспорить ее в суде, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных юристов.





Согласно материалам арбитражных судов, в марте 2015 года ООО «Сименс технологии газовых турбин» ( СП Siemens с « Силовыми машинами ») продало ОАО «Технопромэкспорт» (которое признано банкротом в марте 2017 года) четыре газовые турбины Siemens SGT5-2000E. В октябре 2015 года ОАО «Технопромэкспорт» перепродало турбины ООО «Технопромэкспорт» за €152,4 млн, что позволило последней утверждать, что турбины закуплены на вторичном рынке, отмечает издание.

По словам юриста адвокатского бюро А2 Максима Сафиулина, факт передачи имущественных прав новому собственнику формально позволяет говорить о том, что сделка заключена на вторичном рынке, а перепродажа турбин является правом покупателя.



В том случае, если существуют какие-либо ограничения, связанные с запретом на поставки турбин в Крым, и при этом они были прописаны в договоре, то при обращении в суд «скорее всего, они будут признаны ничтожными, поскольку призваны ограничить право собственника распоряжаться своим имуществом», отметил юрист.



Ранее Reuters сообщал, что в Крым, на который распространяются санкции Евросоюза , были поставлены газовые турбины производства Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» — ВО «Технопромэкспорт» — заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России.

Согласно материалам суда, Siemens AG 5 июля 2017 года подал в столичный арбитраж заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на четыре ГТУ, произведенные ООО «СТГТ» и приобретенные ООО «Внешнеэкономическое объединение " Технопромэкспорт"» у ОАО «Внешнеэкономическое объединение " Технопромэкспорт"» по договору от 16 октября 2015 года. Суд отказал Siemens в аресте турбин.