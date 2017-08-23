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Власти Украины констатировали дефицит сжиженного газа
Первый украинский вице-премьер Степан Кубив поручил Министерству энергетики и угольной промышленности изучить причины подорожания сжиженного газа. Об этом заявили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.
«В течение последних нескольких недель на Украине подорожал сжиженный газ. Украинские производители сжиженного газа — «Укргазвыдобування», «Укрнафта» и частные компании — покрывают не более 20% потребности рынка», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Отмечается, что «остальное Украина импортирует из России, Беларуси, Казахстана и других стран»
«Ограничения со стороны России привели к уменьшению импорта сжиженного газа на Украину и, к сожалению, к его дефициту», — сообщили в министерстве.
Ранее стало известно, что «Укрнафта» сократит инвестиционную программу из-за непродления 9 лицензий на добычу нефти и газа и изучит возможность сокращения персонала.
В июле «Газета.Ru» писала, что за первое полугодие 2017 года Украина нарастила импорт газа из стран Европы до 7 млрд кубов.
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