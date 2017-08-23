Власти Украины констатировали дефицит сжиженного газа

«В течение последних нескольких недель на Украине подорожал сжиженный газ. Украинские производители сжиженного газа — «Укргазвыдобування», «Укрнафта» и частные компании — покрывают не более 20% потребности рынка», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.



Отмечается, что «остальное Украина импортирует из России, Беларуси, Казахстана и других стран»



«Ограничения со стороны России привели к уменьшению импорта сжиженного газа на Украину и, к сожалению, к его дефициту», — сообщили в министерстве.



Ранее стало известно, что «Укрнафта» сократит инвестиционную программу из-за непродления 9 лицензий на добычу нефти и газа и изучит возможность сокращения персонала.

