В Белоруссии представили собственный электромобиль



Презентация первого белорусского электромобиля прошла в Минске, машину протестировал заместитель премьера Белоруссии Владимир Семашко , сообщила во вторник пресс-служба правительства.

Совет министров Республики Беларусь



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил " готовить экономику и людей" к тому, что с вводом Белорусской АЭС появятся возможности шире использовать электричество. В частности, он говорил о необходимости распространения в стране электромобилей. В Национальной академии наук сообщали, что Белоруссия создаст в 2017 году прототип электромобиля. Он будет создан на основе конструкции выпускающегося в Белоруссии автомобиля " БелДжи" и оснащен " ходовыми электрическими элементами отечественного производства". Ученые обещали, что испытания белорусско-китайского электромобиля должны пройти к концу года.

По информации пресс-службы, первый белорусский электромобиль был представлен академией наук страны. " Автомобиль динамичный, разгоняется хорошо. Давно езжу на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разницы я не почувствовал" , — процитировали Семашко в пресс-службе.



По его словам, пока у белорусского электромобиля небольшой запас хода без подзарядки аккумулятора — 100-150 километров. " Но все развивается. Будут развиваться и литиевые батареи, и суперконденсаторы. Мы ставим задачу освоить суперконденсаторы у себя" , — сказал вице-премьер.



Он считает, что будущее — за электромобилями. " Это вопрос экологии. Второй вопрос — экономики. Зарядка представленного автомобиля на 100 километров при наших сегодняшних высоких тарифах стоит буквально 2-3 белорусских рубля (около 1-1,5 доллара). Это не так много" , — отметил Семашко, обратив внимание на экономичность при расходовании энергии.



По данным пресс-службы, серийное производство может быть налажено на строящемся в стране заводе " БелДжи". " Завод универсальный, производство налажено по полному циклу. Предприятие роботизированное, можно сварить любой корпус, нужно только задать определенную программу. Если станет вопрос о том, что белорусскому рынку потребуется массовое производство, мы можем на нашем заводе производить такие легковые автомобили" , — подчеркнул вице-премьер. Семашко отметил, что в Минске уже работают два городских пассажирских маршрута, по которым движутся электробусы. К концу этого года планируется запустить гибридный автобус.