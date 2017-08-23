Samsung представила «убийцу iPhone 8»



Samsung представил «убийцу iPhone 8», смартфон Galaxy Note8. Об этом сообщает «Лента.ру»

По словам экспертов, смартфон с безрамочным 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 x 2960 пикселей составит серьёзную конкуренцию еще не вышедшему аппарату iPhone8 корпорации Apple

Корпус смартфона Galaxy Note8 сделан из стекла и металла. Кроме того, смартфон надёжно защищён от воды и пыли. Аппарат оснащён восьмиядерным процессором Exynos 8895 и шестью гигабайтами оперативной памяти.

Также у Note8 две 12-мегапиксельные камеры, одна из которых обладает широкоугольной апертурой и системой автофокусировки Dual Pixel. Камеры обладают портретным режимом с размытым фоном.

Стоимость аппарата в России — 69 990 рублей. Смартфон поступит в продажу в середине сентября 2017 года.