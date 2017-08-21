«Калашников» разработал оружие против беспилотников

Концерн Калашников выпустил оружие, способное уничтожать беспилотники. Устройство REX 1 не только сбивает аппараты, но и глушит мобильные и wi-fi сигналы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора компании Zala Aero Group Константита Абашкина.

«Командой было разработано изделие против беспилотных летательных аппаратов. Оно может глушить GSM-сигналы, Wi-Fi 5.8 Ггц, 2.4 Ггц. Соответственно применять ее можно и против СВУ», — заявил Абашкин.

Абашкин добавил, что разработкой могут заинтересоваться как частные охранные предприятия, так и правоохранительные органы

REX 1 оборудован коллиматорным прицелом, тактической рукоятью, стробоскопом, лазером видимого света, аудио— и видеорегистраторами, сменными блоками подавления GPS, ГЛОНАСС.