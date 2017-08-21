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Трубы "для своих": Украина решила лишить Донбасс газа
Фото: РИА Новости
Развод самопровозглашенных республик и Украины дошел до газопроводов. Глава украинской военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривський заявил на этой неделе о строительстве отдельной ветки газопровода высокого давления на Авдеевку. До сих пор все годы войны Авдеевка с ее ключевым для украинской металлургии коксохимическим заводом получала газ со стороны Донецка.
Строительство газопровода в обход ДНР для Авдеевки — города с крупнейшим в Европе коксохимическим производством — продолжит тенденцию к разрыву экономической связности территорий Донбасса, контролируемых разными сторонами противостояния.
Вода на территорию самопровозглашенных Донецекой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по-прежнему поступает с областей, контролируемых украинской властью. До недавнего времени шли перетоки электроэнергии.
Между тем, часть поселков и городов, контролируемых Украиной под Донецком, до сих пор запитаны газом со стороны Донецка. Если учесть, что Украина газ на неконтролируемые территории давно не поставляет, то Авдеевка с 2014 года по лето 2017-го получала исключительно российский газ.
Однако киевские власти в прошлом месяце заявили об «энергетической блокаде» ДНР и ЛНР. Это произошло после ввода в марте «внешних администраций» на две теплоэлектростанции ДНР в Зуевке и Старобешево. Официальный Киев решил ответить строительством автономного газопровода.
«Приступили к строительству газопровода высокого давления от Очеретино до Авдеевки: сделали разметку трассы, подрядчики приступили к выполнению строительно-монтажных работ и скоро начнутся первые поставки трубы», — написал на своей странице в фейсбуке Павел Жебривський.
Он сообщил, что стоимость проекта 58 миллионов гривен ($2,3 млн) и «часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохим».
Газоснабжение Авдеевки, Красногоровки и Марьинки — крупных по меркам городов-спутников Донецка, находящихся под контролем Украины, — была больным вопросом на минских переговорах с 2014 года. В отличие от Авдеевки, в Марьинке и Красногоровке газа не было с 2014 года, равно как воды и отопления. В Авдеевку газ прекратил поступать из Донецка только в начале июня 2017 года. До того в ходе всех военных обострений вокруг авдеевской «промки» газопровод исправно работал.
Новый обходной газопровод из Очеретино, согласно по плану, будет снабжать не только Авдеевку, но и Красногоровку и более мелкие села — Тоненькое, Орловку, Первомайское, Нетайловку, Ласточкино.
С украинской Марьинкой проблема остается. Сразу за городом идет линия фронта, по другую сторону которой раскинулось село Александровка. Оно входит в состав ДНР. 17 августа по итогам посещения Александровки министр строительства и ЖКХ самопровозглашенной республики Сергей Наумец сделал на специальном брифинге громкое заявление.
Наумец сообщил, что в Александровке к нему обратилась «группа жителей Марьинки с просьбой решить их проблему с газом, водой и теплом». «Сегодня мы готовы рассмотреть возможность оказания помощи той территории. Будем собирать совещание наших коммунальных предприятий и думать, как им помочь, — заявил Сергей Наумец. — На сегодняшний день я не готов сказать, как это будет сделано, поскольку не видел еще схем теплоснабжения и водоснабжения той территории».
Впрочем, источник в правительстве ДНР сообщил «Газете.Ru», что питать украинскую Марьинку ремонтникам из самопровозглашенной республики будет как минимум опасно.
«С его слов можно понять, что наши ремонтные бригады могут начать чинить разбитую инфраструктуру за линией соприкосновения и на позициях, контролируемых ВСУ. Это исключено, конечно», — пояснил он. Но то, что подача воды, газа и теплоснабжения на Марьинку из Донецка при определенных условиях может возобновиться, источник «Газеты.Ru» не отрицал.
Павел Жебривський, объявивший о строительстве украинского «обводного» трубопровода, неизбежно тоже будет подвергнут критике.
Глава Донецкой военно-гражданской администрации еще с зимы в связи с газопроводом на Авдеевку обвиняется как минимум в неэффективности и как максимум в коррупции. Этот скандал уже повлиял и на международную репутацию Украины.
Газопровод из Очеретино на Авдеевку протяженностью в 12,5 км был спроектирован задолго до Авдеевского обострения и должен был реализоваться еще в 2016 году при помощи Международного Комитета Красного Креста (МККК). Проект был признан социально значимым, и МККК принял решение помочь Украине в столь нестандартном для этой организации проекте. Понимая украинские реалии, МККК брался за изолированный участок. «Красный Крест» предложил только закупить и поставить пластиковые трубы для строительства газопровода высокого давления. Все остальное строительство должно было финансировать, проверять и контролировать киевское правительство.
После долгой и тщательной тендерной процедуры МККК определил победителя торгов, фирму из города Рубежное Луганской области, и летом 2016 года сообщил, что готов поставить трубы стоимостью 27 млн гривен для строительства.
Но в самый последний момент государственный «Донецкоблгаз» отказался их брать. Компания потребовала купить трубы у поставщика, которого она укажет, по цене, на 70% больше заявленной МККК.
Всю осень и зиму шли переговоры между украинской стороной и международной гуманитарной организацией. «Донецкоблагаз» утверждал, что трубы МККК не соответствуют украинским стандартам (европейским трубы как раз соответствовали), не имеет двухслойной структуры, и требовал дополнительного испытания трубы на прочность в течении 1000 часов. Это затягивало начало строительства и раздражало европейских партнеров.
Благотворителей привело в проект украинское Министерство по делам временно оккупированных территорий, которое по мере сил боролось с неожиданной проблемой.
Испытания провели, новые сертификаты получили, но трубы так и не брали. К концу 2016 года стало понятно: у МККК к концу января 2017 года закроется финансовый год, и совместный проект закроется без результата.
В этот момент переписка МККК и областной администрации попала в прессу и разразился громкий скандал. «Мы снова пояснили, что не будем отклоняться от наших стандартных процедур закупок (на основе конкурсных торгов), которые применяются во всем мире, — гласит текст одного из писем МККК украинским партнерам. — Поэтому мы просто не можем закупить предложенные в Вашем письме трубы компании „Эльпласт“, предложение которой приблизительно на 900 тысяч долларов (70%) дороже предложений всех ее конкурентов».
«Если наша делегация в Украине не будет придерживаться существующих правил и примет решение в пользу поставщика с такой разницей в цене — нет никаких сомнений, что руководство нашей делегации будет уволено и даже привлечено к уголовной ответственности», — еще более доступно объясняли специалисты «Красного Креста»в том же письме.
Оборону «Донецкоблгазу» помогал держать первый заместитель Павла Жебривського Евгений Вилинский. Когда были исчерпаны технические аргументы, в ход пошли официальные заявления Донецкой военно-гражданской администрации. Вилинский объяснял: у фирмы из Рубежного, которая выиграла тендер МККК, есть «российские корни», и поэтому закупка не может быть проведена.
Фирма, действительно, имела заводы не только в Рубежном, но также в России и Латвии и предлагала для газопровода поставить «идеологически выдержанные» трубы — с использованием кооперации с заводом в Латвии. Впрочем, для украинской администрации этот факт, похоже, важной роли не играл.
Международная организация в итоге вышла из проекта. Авдеевка после торговой блокады и разрыва экономических связей с ДНР и ЛНР, очевидно, не могла оставаться без своего автономного от Донецка газопровода. Строить ветку в 12,5 км за 59 млн гривен, хоть и годом позже, но будет тот же «Донецкоблгаз», — уже без всяких мешающих сложных европейских тендерных процедур.
На некоторые вещи в Украине не влияет ни война, ни международные скандалы.
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