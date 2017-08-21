Развод самопровозглашенных республик и Украины дошел до газопроводов. Глава украинской военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривський заявил на этой неделе о строительстве отдельной ветки газопровода высокого давления на Авдеевку. До сих пор все годы войны Авдеевка с ее ключевым для украинской металлургии коксохимическим заводом получала газ со стороны Донецка.

Строительство газопровода в обход ДНР для Авдеевки — города с крупнейшим в Европе коксохимическим производством — продолжит тенденцию к разрыву экономической связности территорий Донбасса, контролируемых разными сторонами противостояния.



Вода на территорию самопровозглашенных Донецекой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по-прежнему поступает с областей, контролируемых украинской властью. До недавнего времени шли перетоки электроэнергии.



Между тем, часть поселков и городов, контролируемых Украиной под Донецком, до сих пор запитаны газом со стороны Донецка. Если учесть, что Украина газ на неконтролируемые территории давно не поставляет, то Авдеевка с 2014 года по лето 2017-го получала исключительно российский газ.



Однако киевские власти в прошлом месяце заявили об «энергетической блокаде» ДНР и ЛНР. Это произошло после ввода в марте «внешних администраций» на две теплоэлектростанции ДНР в Зуевке и Старобешево. Официальный Киев решил ответить строительством автономного газопровода.



«Приступили к строительству газопровода высокого давления от Очеретино до Авдеевки: сделали разметку трассы, подрядчики приступили к выполнению строительно-монтажных работ и скоро начнутся первые поставки трубы», — написал на своей странице в фейсбуке Павел Жебривський.



Он сообщил, что стоимость проекта 58 миллионов гривен ($2,3 млн) и «часть этой суммы профинансирует Авдеевский коксохим».



Газоснабжение Авдеевки, Красногоровки и Марьинки — крупных по меркам городов-спутников Донецка, находящихся под контролем Украины, — была больным вопросом на минских переговорах с 2014 года. В отличие от Авдеевки, в Марьинке и Красногоровке газа не было с 2014 года, равно как воды и отопления. В Авдеевку газ прекратил поступать из Донецка только в начале июня 2017 года. До того в ходе всех военных обострений вокруг авдеевской «промки» газопровод исправно работал.



Новый обходной газопровод из Очеретино, согласно по плану, будет снабжать не только Авдеевку, но и Красногоровку и более мелкие села — Тоненькое, Орловку, Первомайское, Нетайловку, Ласточкино.



С украинской Марьинкой проблема остается. Сразу за городом идет линия фронта, по другую сторону которой раскинулось село Александровка. Оно входит в состав ДНР. 17 августа по итогам посещения Александровки министр строительства и ЖКХ самопровозглашенной республики Сергей Наумец сделал на специальном брифинге громкое заявление.



Наумец сообщил, что в Александровке к нему обратилась «группа жителей Марьинки с просьбой решить их проблему с газом, водой и теплом». «Сегодня мы готовы рассмотреть возможность оказания помощи той территории. Будем собирать совещание наших коммунальных предприятий и думать, как им помочь, — заявил Сергей Наумец. — На сегодняшний день я не готов сказать, как это будет сделано, поскольку не видел еще схем теплоснабжения и водоснабжения той территории».





Впрочем, источник в правительстве ДНР сообщил «Газете.Ru» , что питать украинскую Марьинку ремонтникам из самопровозглашенной республики будет как минимум опасно.

«С его слов можно понять, что наши ремонтные бригады могут начать чинить разбитую инфраструктуру за линией соприкосновения и на позициях, контролируемых ВСУ. Это исключено, конечно», — пояснил он. Но то, что подача воды, газа и теплоснабжения на Марьинку из Донецка при определенных условиях может возобновиться, источник «Газеты.Ru» не отрицал.



Павел Жебривський, объявивший о строительстве украинского «обводного» трубопровода, неизбежно тоже будет подвергнут критике.



Глава Донецкой военно-гражданской администрации еще с зимы в связи с газопроводом на Авдеевку обвиняется как минимум в неэффективности и как максимум в коррупции. Этот скандал уже повлиял и на международную репутацию Украины.





Газопровод из Очеретино на Авдеевку протяженностью в 12,5 км был спроектирован задолго до Авдеевского обострения и должен был реализоваться еще в 2016 году при помощи Международного Комитета Красного Креста (МККК). Проект был признан социально значимым, и МККК принял решение помочь Украине в столь нестандартном для этой организации проекте. Понимая украинские реалии, МККК брался за изолированный участок. «Красный Крест» предложил только закупить и поставить пластиковые трубы для строительства газопровода высокого давления. Все остальное строительство должно было финансировать, проверять и контролировать киевское правительство

После долгой и тщательной тендерной процедуры МККК определил победителя торгов, фирму из города Рубежное Луганской области, и летом 2016 года сообщил, что готов поставить трубы стоимостью 27 млн гривен для строительства.



Но в самый последний момент государственный «Донецкоблгаз» отказался их брать. Компания потребовала купить трубы у поставщика, которого она укажет, по цене, на 70% больше заявленной МККК.



Всю осень и зиму шли переговоры между украинской стороной и международной гуманитарной организацией. «Донецкоблагаз» утверждал, что трубы МККК не соответствуют украинским стандартам (европейским трубы как раз соответствовали), не имеет двухслойной структуры, и требовал дополнительного испытания трубы на прочность в течении 1000 часов. Это затягивало начало строительства и раздражало европейских партнеров.



Благотворителей привело в проект украинское Министерство по делам временно оккупированных территорий, которое по мере сил боролось с неожиданной проблемой.



Испытания провели, новые сертификаты получили, но трубы так и не брали. К концу 2016 года стало понятно: у МККК к концу января 2017 года закроется финансовый год, и совместный проект закроется без результата.



В этот момент переписка МККК и областной администрации попала в прессу и разразился громкий скандал. «Мы снова пояснили, что не будем отклоняться от наших стандартных процедур закупок (на основе конкурсных торгов), которые применяются во всем мире, — гласит текст одного из писем МККК украинским партнерам. — Поэтому мы просто не можем закупить предложенные в Вашем письме трубы компании „Эльпласт“, предложение которой приблизительно на 900 тысяч долларов (70%) дороже предложений всех ее конкурентов».



«Если наша делегация в Украине не будет придерживаться существующих правил и примет решение в пользу поставщика с такой разницей в цене — нет никаких сомнений, что руководство нашей делегации будет уволено и даже привлечено к уголовной ответственности», — еще более доступно объясняли специалисты «Красного Креста»в том же письме.





Оборону «Донецкоблгазу» помогал держать первый заместитель Павла Жебривського Евгений Вилинский . Когда были исчерпаны технические аргументы, в ход пошли официальные заявления Донецкой военно-гражданской администрации. Вилинский объяснял: у фирмы из Рубежного, которая выиграла тендер МККК, есть «российские корни», и поэтому закупка не может быть проведена.

Фирма, действительно, имела заводы не только в Рубежном, но также в России и Латвии и предлагала для газопровода поставить «идеологически выдержанные» трубы — с использованием кооперации с заводом в Латвии. Впрочем, для украинской администрации этот факт, похоже, важной роли не играл.



Международная организация в итоге вышла из проекта. Авдеевка после торговой блокады и разрыва экономических связей с ДНР и ЛНР, очевидно, не могла оставаться без своего автономного от Донецка газопровода. Строить ветку в 12,5 км за 59 млн гривен, хоть и годом позже, но будет тот же «Донецкоблгаз», — уже без всяких мешающих сложных европейских тендерных процедур.



На некоторые вещи в Украине не влияет ни война, ни международные скандалы.