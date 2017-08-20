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СМИ: генсек партии "Христианско-социальный союз" назвал Шрёдера "российским солдатом"
Фото: Герхард Шредер © EPA/SASCHA STEINBACH
Генеральный секретарь немецкой партии " Христианско-социальный союз" (ХСС) Андреас Шойер подверг резкой критике выдвижение кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в совет директоров компании " Роснефть".
" Бывший канцлер Шрёдер превращается в российского солдата" , — заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. " Деятельность Шрёдера в " Роснефти" дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой" , — считает представитель ХСС.
Социал-демократ Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике у себя на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров компании " Роснефть". Другими кандидатами, помимо Шрёдера, стали бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Компания " Роснефть" проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге.
В 2016 году Шрёдер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода " Северный поток — 2". До этого политик возглавлял консорциум по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря.
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