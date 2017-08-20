

" Бывший канцлер Шрёдер превращается в российского солдата" , — заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. " Деятельность Шрёдера в " Роснефти" дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой" , — считает представитель ХСС.

В 2016 году Шрёдер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода " Северный поток — 2". До этого политик возглавлял консорциум по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря.