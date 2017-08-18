Российские туристы покидают Испанию

Россияне пытаются уехать из Испании из-за терактов. За день бронирование билетов из Барселоны в Россию увеличилось на 80%. Снизилось также количество россиян, которые хотели бы отдохнуть в Испании. Однако туристы, которые уже выкупили тур, вряд ли будут отменять поездки, поскольку деньги за несовершенную поездку никто не вернет.

Как сообщили «Газете.Ru» в aviasales.ru, в целом случаи бронирования билетов из Барселоны в Россию за день увеличились на 80%.



«Бронирования вчера выросли на 26% по сравнению с прошлым четвергом и на 81% по сравнению с предыдущим днем», — сказали в пресс-службе компании. Если говорить о бронировании в целом из Испании в Россию, то брони вчера выросли на 13% по сравнению с прошлым четвергом и на 56% по сравнению с предыдущим днем.



Также меньше россиян стали присматриваться к отдыху в Испании. Так, по данным aviasales.ru, вчера было на 7% меньше поисковых запросов из России в Барселону, чем в прошлый четверг, и на 15% меньше, чем днем ранее.



«Из России в Испанию в целом вчера бронировали на 6% реже, чем в прошлый четверг, и на 22% меньше, чем днём ранее», — отметили в компании. Так россияне отреагировали на сообщения о терактах в Испании.



В Каталонии 17 августа произошло сразу два теракта. В четверг в туристическом центре Барселоны, в районе пешеходной улицы Ла Рамбла, грузовик въехал в толпу людей, погибли 13 человек, более 100 получили ранения. Ночью в 120 км от Барселоны — в Камбрильсе фургон въехал в группу людей. Пострадали семь человек, в том числе полицейский. Вечером в среду и в четверг два взрыва прогремели в Альканаре (находится в 200 км от Барселоны), один человек погиб, пострадали более десяти.





Представители авиакомпаний на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

Однако при желании улететь из Испании можно без проблем. Судя по онлайн-табло вылета из самого большого аэропорта Барселоны Эль-Прат (по данным информации на сайте аэропорта, только в июле через него совершили полет более 5 млн пассажиров — «Газета.Ru»), большинство рейсов покидает аэропорт по расписанию.



Отмен по направлению «Москва» нет вообще. В пятницу было задержано отправление несколько рейсов из аэропорта Барселоны в Париж, Лондон, Боготу. Возможно, это, в частности, связано с тем, что французские власти ужесточают пограничный контроль после террористических атак в Каталонии.



По данным поисковых сервисов, даже сейчас можно купить рейсы с вылетом из Барселоны в Москву на пятницу. Цены на билеты начинаются от 250 евро.



При этом прилететь в Барселону сейчас можно за €90 — за такую цену доступны билеты, например, на завтра, на 19 августа. 20 августа так и вовсе прямой перелет в Москвы в столицу Каталонии стоит €69.



Из аэропорта Мадрида Барахас в пятницу задержано несколько вылетов в Париж, Варшаву, Лондон, Амстердам, Лиссабон. Из аэропортов Мадрида в Москву можно вылететь в пятницу за 300-400 евро. При этом самый дешевый вылет из Москвы в Мадрид в ближайшие дни на воскресенье — билет стоит €160.



Представители туриндустрии допускают, что в ближайшее время спрос на туры в Испанию может немного снизиться.





Однако аннулирования уже выкупленных туров поездок никто не ждет. Те, кто уже купили путевки, вряд ли их будут сдавать, отметила в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина

«Думаю, что большого количества аннуляций не будет, потому что денег никто не вернет, туроператоры будут предлагать какие-то варианты, но не думаю, что будет большое количество аннуляций по опыту аналогичных терактов», — сказала Тюрина. При этом в российских турфирмах подтверждают, что обстановка спокойная.



Наши туристы летом в основном отдыхают на побережье Коста Брава и Коста Дорада, а также на Майорке, рассказали «Газете.Ru» в компании TUI.



«Такие беспрецедентные события в крупных туристических центрах — это повод для волнения со стороны клиентов и возможно спрос на направление немного снизится в ближайшие пару дней, но мы прогнозируем незначительное колебание спроса. Аннуляций туров у нас нет, обращений от туристов, которые сейчас на отдыхе, также не поступало. Со вчерашнего дня было несколько звонков от туристов, которые собираются в Испанию, с уточнением ситуации. В случае, если кто-то захочет аннулировать тур, мы предложим другое направление, согласно условиям договора с туристом», — прокомментировали ситуацию в компании TUI.



Испания — одна из самых посещаемых у туристов стран. В частности, как сообщает испанский канал RTVE, в год столицу Каталонии приезжает около 100 млн человек. По данным Всемирной организации туризма ООН, доходы страны от туризма в 2016 году превысили €60 млрд Отрасль обеспечивает порядка 11% дохода испанской казны. В туристическом секторе заняты 13% населения Испании и 20% — Каталонии.



Россияне также любят отдыхать в Испании. В среднем страну посещает в год около 1 млн наших соотечественников. По некоторым данным, за полгода на испанских курортах уже отдохнули около 450 тыс. наших соотечественников.



Среди идентифицированных погибших в Барселоне граждан России нет, но одна россиянка пострадала во время атаки в Камбрильсе, сообщило в пятницу посольство РФ в Испании на своей странице в Facebook. Пострадавшей была оказана необходимая помощь.



Между тем, как сообщают испанские СМИ, сейчас в аэропорту Барселоны Эль-Прат сформированы две специальные зоны для приема родных и близких жертв и пострадавших в результате произошедших накануне терактов. Кроме того, оказывается помощь туристам, желающим раньше улететь из страны.



В связи с атаками прекратила забастовку служба безопасности в аэропорту. Работники аэропорта еще накануне требовали увеличить зарплату и улучшить условия труда.



Из-за забастовки в начале августа в аэропорту Барселоны скапливались гигантские очереди. Однако, несмотря на то, что требования службы безопасности пока что не были удовлетворены, они временно прекратили забастовку, пишет издание El pais.



Уже спустя несколько часов после инцидента, торговцы открыли свои лавочки в центре, вход на основные достопримечательности открыт, однако в некоторых случаях действуют повышенные требований к досмотру посетителей, сообщает телеканал RTVE. Метро работает в обычном режиме, однако закрыты станции около улицы Ла Рамбла. Также не курсируют 13 и 59 автобусы, поскольку они проходят по центру Барселоны.