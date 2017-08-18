Новая реформа оставит украинцев без пенсий

В сентябре Верховная Рада утвердит новую пенсионную реформу, которая была необходима для получения очередного транша от МВФ . Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на источник в «Блоке Петра Порошенко».

По новым законам, для получения пенсии от государства с 2028 года работнику нужно будет подтвердить 35-летний трудовой стаж. RT отмечает, что для многих граждан страны это может стать проблемой, так как 43 процента украинского рынка труда находится в тени.

Однако источник телеканала в правительстве Украины заявил, что только пять процентов от общей численности населения не смогут предъявить минимально необходимый трудовой стаж. Собеседник отметил, что в странах ЕС минимальный стаж при выходе на пенсию составляет 40 лет.

При этом представители компаний по подбору персонала заявили RT, что без пенсий останется намного больше людей, так как основная масса украинцев в 1990-е работала без официального оформления.

Те, чей стаж окажется меньше 35 лет, смогут рассчитывать только на социальную помощь в размере около 500 гривен (1155 рублей) в месяц. По данным RT, на эту сумму на Украине можно приобрести 4,5 килограмма говядины, три килограмма сливочного масла, чуть более пяти килограммов сыра или десять килограммов сала.