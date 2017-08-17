В Норвегии выразили готовность возобновить поставки семги в Россию

Несмотря на продэмбарго, министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг рассчитывает добиться возобновления поставок в Россию норвежской семги, заявил чиновник в интервью отраслевому изданию Fiskeribladet Fiskaren. Этот вопрос норвежский министр пообещал обсудить на предстоящей встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым , которая состоится в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Петербурге, передает ТАСС

«Передо мной и правительством стоит цель уже в сентябре вновь открыть российский рынок для норвежской рыбы, чтобы мы вновь начали экспортировать ее в Россию», — заявил Сандберг, добавив, что руководимое им ведомство намерено найти решение проблемы, учитывая что российский бизнес заинтересован в норвежской рыбе.

По словам министра рыбного хозяйства Норвегии, премьер-министр страны Эрна Сульберг и глава МИД Берге Бренде поддерживают данную инициативу.

Продэмбарго было введено Россией в августе 2014 года в отношении стран ЕС , США, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на экономические санкции.

В перечень запрещенных к ввозу продуктов попали мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, а также орехи. Через две недели после введения эмбарго из перечня были исключены мальки атлантического лосося, семенной картофель, безлактозное молоко, лук-севок, биологически активные добавки и витамины.

Как отмечалось в докладе «Продовольственное эмбарго: итоги 2015 года», после введения Россией продовольственного эмбарго выпавший объем поставок рыбы из Норвегии, на которую в 2014 году приходилось 60 тыс. тонн, никем из экспортеров замещен не был.