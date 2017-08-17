Впервые с 2014 года Украина возобновила цифровое телевещание на Крым. Пока только на северную его часть, самую малолюдную. Одновременно Киев объявил: по его «ощущениям», проукраинскую позицию занимает треть населения полуострова. Однако социология показывает совсем иные данные по политическим настроениям крымчан.

Власти Украины предприняли цифровую атаку на Крым. Они начали телевещание на полуостров, точнее, только на северную его часть. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. По его словам, украинские телеканалы теперь снова можно смотреть в двух районах — Красноперекопском и Джанкойском.

«На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются «UA: КРЫМ» (НСТУ), «5 канал» , «Прямой канал» (Тонис), ICTV, «Черноморская ТРК», — перечислил Костинский.

Однако эти районы самые малолюдные, а туристы там если и бывают, то проездом. В Красноперекопском районе проживает порядка 25 тыс. человек. А еще Красноперекопский район — единственный в Крыму, где русские составляют явное меньшинство. Согласно переписи 2014 года, их около 40%. Украинцев здесь живет 32%, а крымских татар — около 16%. В Джанкойском районе живет больше народу — порядка 66 тыс. человек. Русских — почти половина, около 46%, украинцев — 23,23%, крымских татар — около 20%.

Украинские телеканалы исчезли из сетки кабельного вещания в Крыму весной 2014 года. Однако владельцы спутниковых антенн могут их смотреть по-прежнему.

Еще год назад министерство информационной политики Украины анонсировало постройку на Чонгаре, на самой границе с Россией, башни высотой в 150 метров, которая позволила бы вещать на весь полуостров. Год назад с нее началось радиовещание из Киева, но сигнал если и добивал, то лишь до приграничных городов на севере.

В правительстве Украины опираются на «ощущения»

Башня была построена в январе, бюджету она обошлась в 1,5 млн гривен. С января шел монтаж оборудования. Строительство передающих станций не завершено, поэтому пока на всей территории Крыма вещание невозможно, жалуются в Киеве.

Министр по информации и массовым коммуникациям, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский сказал газете ВЗГЛЯД , что у него нет данных о том, что такое вещание началось, да ему это и «неинтересно». «Если бы крымчане хотели смотреть украинские телеканалы, то им бы для этого никакие башни были бы не нужны. Можно зайти на сайт и посмотреть то, что ты хочешь. В современном информационном мире с этим нет проблем. Другой вопрос, хотят ли этого граждане или нет». По его мнению, крымчане в подавляющем большинстве «этого делать не хотят».

В Киеве не скрывают, что цель вещания — подогреть проукраинские настроения в Крыму, по возможности увеличив круг тех, кто лоялен Украине. Таковых, как заявила в четверг и. о. министра информполитики Украины Эмине Джапарова, на полуостросве порядка 33%.

Таким образом, во-первых, она признала, что значительная часть населения действительно голосовала в 2014 году в пользу воссоединения с Россией. Это уже можно расценить как прогресс для киевских политиков, которые до сих пор называли референдум 14-го года просто «фейковым». Джапарова заявила, что «за» на референдуме действительно проголосовало 33–34,2% избирателей, и сослалась при этом на свои «ощущения». Причем пророссийски настроенные жители, по ее мнению, не поменяют позицию, им «хоть камни с неба».

«Еще треть — это люди активные, с проукраинской позицией «Мы хотим Украину и готовы за нее бороться». Остальные — это те, кому, по большому счету, все равно», — сказала глава министерства изданию «Апостроф». Никаких социологических источников своих данных Джапарова не привела.

Социологи опровергают «ощущения» Джапаровой

«Периодически вопросы об этом задаются, но, как правило, пара-тройка процентов, не больше, отвечают, что лучше было бы в составе Украины. Конечно, есть важный момент: значительную часть населения Крыма составляют крымские татары. Часть из них существенно хуже идет на контакт с нашими интервьюерами», — сказал газете ВЗГЛЯД Федоров, предположив, что «среди крымских татар проукраинские настроения выражены существенно сильнее, чем среди русскоязычного населения».

Что касается референдума 2014 года, на котором свыше 90% высказались за воссоединение с Россией, то, как ранее заявлял Федоров, если бы эта акция прошла в 2017 году, результат был бы тот же.

Аналогичные данные показывали и предыдущие опросы ВЦИОМ. Так, летом 2016 года 95% опрошенных организацией поддержали решение о воссоединении Крыма с Россией. Согласно проведенному ВЦИОМ летом 2016 года другому опросу, жители полуострова демонстрируют удовлетворенность своим положением. Таковых 76%. 34% — вполне довольны. В старшей возрастной группе эта доля выше: среди тех, кому от 60, полностью довольны жизнью 45%. Недовольны положением дел в республике 17% жителей. При этом молодежь от 18 до 24 лет и группы от 35 до 44 лет настроены критичнее. 23% молодых людей и 28% людей среднего возраста положение дел на полуострове оценивают отрицательно.

О подлинном уровне проукраинской ностальгии на полуострове говорит и количество его жителей, уехавших на север.



По данным международной организации Internal Displacement Monitoring Centre, исследующей проблемы беженцев и перемещенных лиц, лишь 50-60 тыс. крымчан обосновались на Украине после марта 2014 года. Причем, не все они зарегистрировались как беженцы. Внутренне перемещенных лиц из Крыма, согласно официальным украинским данным — лишь 21 тыс. человек. Всего же в Крыму на 2014 год, напомним, проживало два миллиона триста сорок тысяч человек.

Профессор Крымского университета им. Вернадского Александр Ирхин также считает оценку Джапаровой сильно завышенной. «Конечно, людей с проукраинскими взглядами значительно меньше, чем треть. Прежде всего, это молодежь. 23 года в Крыму практически не было российского информационного пространства, — сказал он газете ВЗГЛЯД. — С этим сегментом России придется работать в плане просвещения, образования и всего остального».