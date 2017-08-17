«Расистский» скандал: от Трампа отвернулся даже бизнес



Дональд Трамп не жалеет о том, что сказал по поводу событий в Виргинии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Во время противостояния неонацистов и левых активистов в Шарлоттсвилле 12 августа автомобиль, за рулем которого находился сторонник ультраправых, въехал в толпу, погибла женщина. Трамп, который сначала заявил о том, что в этом виноваты «многие стороны», а потом решительно осудил белых националистов, во вторник вернулся к своей первоначальной позиции, и это вызвало новый шквал критики.





Кажется, еще никогда ближайшее окружение Трампа так долго не хранило молчание. В течение первых суток после скандала с прессой не общались ни его советник Келлиэнн Конуэй, ни дочь Иванка, ни ее муж, хотя обычно именно они разъясняют всему миру, что же именно подразумевал президент. «Это все он, это не было нашим планом», — говорили ошарашенные источники, близкие к администрации президента



С резкой критикой в адрес Трампа выступили многие видные республиканцы. «Господин президент, вы не можете возлагать только часть вины на белых националистов», — написал в своем Twitter сенатор Марко Рубио . Часть республиканских конгрессменов публично потребовали извинений от Трампа, а бывший глава ЦРУ Джон Бреннан и вовсе заявил, что своими словами и действиями президент ставит под угрозу национальную безопасность.



Комментаторы обвинили Трампа в профнепригодности и предложили ему отправиться в начальную школу, чтобы прочитать главы учебника истории, посвященные Холокосту и борьбе с рабством. Вице-президент Майк Пенс , который все-таки высказался в поддержку президента, оказался в явном меньшинстве. Бизнес тоже поспешил сократить взаимодействие с администрацией Трампа, отмечает социолог, вице-президент компании GFK Research Вадим Волос.

Вадим Волос, социолог, вице-президент компании GFK Research

«На многих массовых собраниях Трампа происходили столкновения во время предвыборной кампании. У Трампа, кажется, больше параллель была с этими вещами, что надо защитить своих. Он слегка забыл, что там были еще и более неприятные персонажи. Социальная ответственность и репутация — это определенный денежный капитал, часть бизнес-лидеров от него отшатнулась, потому что весь этот пиар-скандал и нехорошая публичность могут повредить акциям компаний».





Американские СМИ активно заговорили о том, что после таких противоречивых заявлений президент не может рассчитывать ни на второй срок, ни на победу республиканцев на выборах в конгресс. Впрочем, скандалы окружают Дональда Трампа с момента его вступления в избирательную кампанию и каждый раз ему удается удерживаться на плаву, напоминает политолог Алексей Байер

Алексей Байер, политолог

«Никто не будет его смещать, снятие Трампа с должности создаст политическую ситуацию, которая будет непредсказуемой. Трамп будет продолжать сбивать эмоции своих сторонников, в Twitter писать разные вещи. Он благополучно пережил все эти скандалы. Просто каждый скандал еще более ужасающий, и предела, похоже, нет. Почему он это делает? Он всегда так делал. Он никогда не думает, сначала говорит и после этого тоже не думает».



На месте трагедии в Виргинии прошел крупный митинг в память о погибшем юристе — 32-летней Хизер Хейер. В траурной акции приняла участие ее мать. Дональд Трамп, чтобы лично выразить свои соболезнования, не приехал.