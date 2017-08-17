Россияне пытаются заработать на финансовых пирамидах

Финансовые пирамиды и подобные им компании стали самыми популярными поисковыми запросами в интернете по теме вложения средств, пишут " Известия" со ссылкой на результаты мониторинга Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).



Специалисты проанализировали выдачу поисковых систем " Яндекс" и Google по запросу " вложить деньги выгодно" , после чего исследовали сайты небанковских организаций с предложениями о вкладах.

Большинство изученных организаций обещали 100% годовых, на их сайтах опубликованы тексты с рассказами об " уникальных продуктах и предложениях". В то же время на сайтах практикуется неправомерное использование государственной символики, которая сходна с официальными символами государства.



Представленные в мониторинге компании обещали клиентам различный уровень доходности — от умеренной доходности в 10–12% до практически нереальной в 550%. В то же время только 13 из 25 изученных компаний разместили на сайте свои реквизиты, в двух случаях компании были зарегистрированы не на территории РФ.





Представитель КонфОП Дмитрий Янин отметил, что " все это очень похоже на пирамиды". " Если у тебя проект, который позволяет платить за заемный капитал такой высокий процент, то почему ты не идешь в один из крупных банков и не возьмешь деньги там? Зачем тебе нужны молодые люди в интернете, которым ты предлагаешь 20% годовых, когда можно взять деньги под 17%? " — задает он закономерный вопрос.