Мошенники атаковали клиентов Сбербанка через Viber

Предприимчивые мошенники нашли новый способ похищать средства с банковских карт россиян. Для этого они решили использовать популярный мессенджер Viber.

Рассказ о мошеннической уловке опубликовал на своей странице пользователь Facebook Владимир Дукельский . Он рассказал, что его супруга получила сообщение в Viber от имени Сбербанка , отправленное с номера "9OO". В сообщении говорилось о " зарезервированном переводе" на определенную сумму и указан телефон для связи — в том случае, если клиент не подтверждает его.

Позвонив по указанному номеру, Владимир соединился со " специалистом" , который начал выяснять " секретную инфу по карте".

Код безопасности, указанный на обратной стороне карты, Владимир назвать отказался, после чего его собеседник перешел к грубым выражениям и угрозам.

Стоит отметить, что Сбербанк рассылает свои сообщения с номера 900 (" мошенники заменили цифры "00" буками " OO"). Кроме того, в профиле Сбербанка и других банков в Viber установлена галочка верификации, говорящая о том, что данный пользователь проверен.

Напомним также, что банковские сотрудники никогда не спрашивают секретный код CVV2, указанный на обратной стороне карты, а также PIN-код. Кроме того, клиентам банков рекомендуется проверять правильность номер для связи на официальном сайте банка.