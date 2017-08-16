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Мошенники атаковали клиентов Сбербанка через Viber
Предприимчивые мошенники нашли новый способ похищать средства с банковских карт россиян. Для этого они решили использовать популярный мессенджер Viber.
Рассказ о мошеннической уловке опубликовал на своей странице пользователь Facebook Владимир Дукельский. Он рассказал, что его супруга получила сообщение в Viber от имени Сбербанка, отправленное с номера "9OO". В сообщении говорилось о " зарезервированном переводе" на определенную сумму и указан телефон для связи — в том случае, если клиент не подтверждает его.
Позвонив по указанному номеру, Владимир соединился со " специалистом" , который начал выяснять " секретную инфу по карте".
Код безопасности, указанный на обратной стороне карты, Владимир назвать отказался, после чего его собеседник перешел к грубым выражениям и угрозам.
Стоит отметить, что Сбербанк рассылает свои сообщения с номера 900 (" мошенники заменили цифры "00" буками " OO"). Кроме того, в профиле Сбербанка и других банков в Viber установлена галочка верификации, говорящая о том, что данный пользователь проверен.
Напомним также, что банковские сотрудники никогда не спрашивают секретный код CVV2, указанный на обратной стороне карты, а также PIN-код. Кроме того, клиентам банков рекомендуется проверять правильность номер для связи на официальном сайте банка.
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