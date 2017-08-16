Белорусским нефтепродуктам будет предложен русский путь

Ситуация, при которой Белоруссия отказывается отправлять нефтепродукты в ЕС через российские порты, вызвала недовольство Владимира Путина . «Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится», объяснил президент. Почему Минск поступает подобным образом и можно ли это исправить?

Владимир Путин потребовал создать в российских портах условия для перевозки грузов не хуже, чем в соседних странах.

«Это не какие-то политические решения, мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать — именно в России, а не где-то в другом месте», — обратил внимание глава государства на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

Что же надо сделать, чтобы перенаправить грузы из Прибалтики в российскую Балтику? Во-первых, снизить железнодорожные тарифы. «Когда выгоднее тащить за рубеж — они будут за рубеж тащить. Хочу обратить ваше внимание, много раз уже говорил, далеко не все еще сделано тут», — отметил Путин.

Во-вторых, президент предложил обязать белорусские НПЗ использовать российскую инфраструктуру для транспортировки нефтепродуктов на экспорт в Европу.

«Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится», — напомнил Путин. Поэтому стоит привязать получение беспошлинной российской нефти к использованию российской инфраструктуры для реэкспорта нефтепродутов.

Пока белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог, предпочитая транспортировать нефть через страны Прибалтики. И это несмотря на то, что в данном случае как раз с железнодорожными тарифами все в порядке, рассказал глава РЖД Олег Белозеров . «По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — сказал Белозеров.

Действительно, с точки зрения логистики несколько удобней экспортировать нефтепродукты из Белоруссии в Европу через страны Прибалтики. Так как расстояние от Мозыря (здесь находится крупнейший белорусский НПЗ) до Клайпеды примерно 800 км, а от Мозыря до Усть-Луги — в районе 1000 км, напоминает гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов . «Но нельзя забывать и о вредности батьки (белорусского)», — согласен он.

«Мы дали скидку, но они понимают, что мы можем дать больше. Это типичная белорусская хитрость — держаться и торговаться до последнего. Лукашенко — мастер таких фокусов.



А у нас есть проблема с загрузкой российских портов, и есть желание наказать страны Прибалтики за слишком агрессивную позицию», — считает Симонов.

Нельзя исключать, что белорусы могут бояться быть уличенными в мошеннических схемах при реэкспорте нефтепродуктов в Европу, на которых они могут неплохо зарабатывать. В прошлые годы Белоруссия уже была уличена в мошенничестве, когда под видом, например, растворителей и разбавителей продавала в третьи страны (ЕС) нефтепродукты. Тем самым российский бюджет лишался части доходов в виде пошлин, а белорусы на этом неплохо зарабатывали. После серии скандалов эта схема была закрыта. Однако нельзя исключать, что нечто подобное используется Минском до сих пор, только масштаб уменьшился, чтобы не так легко его было распознать. «Если вы отправляете грузы через российские порты, то уже не сможете фальсифицировать отчетность», — говорит Симонов.

Транзит белорусских нефтепродуктов мог бы стать хорошим подспорьем для российских портов. В прошлом году Белоруссия поставила на экспорт 13 млн тонн нефтепродуктов, примерно треть — на Украину и в Россию, остальное — в ЕС. В этом году объемы поставок будут больше благодаря разрешению нефтегазовых разногласий с Москвой (в прошлом году Минск получила меньше нефти, чем получит в этом году).

Что касается железнодорожных тарифов, то здесь ситуация неоднозначная.

Первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский согласен с несовершенством тарифной политики РЖД. «РЖД каждый год повышает тарифы на перевозку нефтепродуктов, так что нефть становится более выгодно транспортировать по трубе. Отсюда идет и падение объемов морских перевозок. При таком указании президента РЖД наверняка будут вынуждены найти решение, учитывающее пожелание Путина», — говорит Андриевский.

Однако Алексей Безбородов считает, что до Путина просто неправильно донесли ситуацию с тарифами. «По российским железным дорогам тарифы адекватные», — полагает он.

В целом, считает Безбородов, ситуация в российских балтийских портах вполне положительная. «Наши балтийские порты и так хорошо себя чувствуют. У нас плохо чувствует себя лишь Калининград, остальные порты решают свои проблемы без участия государства», — говорит Безбородов.

Калининградский порт (грузоооборот12-13 млн тонн за год) испытывает сложности из-за конкуренции с литовским портом Клайпеда, и ему как раз господдержка не помешает. Для сравнения: порт Клайпеда перевалил 40 млн тонн грузов, и в этом году может нарастить объем на пару процентов.

«Это результат беззубой политики предыдущего Минтранса , который полностью запретил паритетную работу с Клайпедой. Мы свои обещания выполнили по разным тарифам, а литовцы — нет, и никто их не призвал к ответственности. Теперь с Литвой бесполезно решать этот вопрос, время упущено», — говорит Безбородов.

В целом российские порты продолжают наращивать перевалку грузов, а прибалтийские порты — терять. В 2000-х Россия переваливала через зарубежные порты до четверти собственных грузов, однако благодаря стратегии развития собственных портов ситуация серьезно изменилась. Уже к 2015 года эта доля сократилась до 8,4%, а к 2030 году доля российского транзита по плану должна сократиться до 4%.

Согласно данным портала Infranews, за семь месяцев 2017 года объем перевалки грузов в портах Балтийского бассейна вырос на 6%, до 143,9 млн тонн. В целом грузооборот российских портов за тот же период вырос на 10,5% до 449 млн тонн.

Латвийские порты перевалили в первом полугодие 2017 года 34 млн тонн грузов, что на 7% больше, чем в прошлогодний период. Однако рост показали лишь Вентспилсский и Лиепайский порт. И он объясняется в основном тем, что через них стали больше везти стройматериалов и угля из России. Тогда как крупнейший в стране Рижский порт продолжает терять грузы: в первом полугодии он перевалил на 4,1% меньше, чем годом ранее, а за семь месяцев падение еще больше — на 5,8%.