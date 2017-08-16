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Орешкин рассказал Путину о дедолларизации
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что в России идет тренд на дедолларизацию национальной экономики. Такое заявление он сделал во время совещания по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России, которое проходит в Калининграде с участием президента РФ Владимира Путина.
Министр, чьи слова передают РИА Новости, пояснил, что Центробанк сделал несколько очень важных шагов, направленных на уменьшение числа валютных кредитов.
По данным ЦБ, на сегодняшний день доля доллара во внешнем долге России составила 60 процентов — это минимум с 2014 года.
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