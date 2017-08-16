Орешкин рассказал Путину о дедолларизации

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что в России идет тренд на дедолларизацию национальной экономики. Такое заявление он сделал во время совещания по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России, которое проходит в Калининграде с участием президента РФ Владимира Путина

Министр, чьи слова передают РИА Новости , пояснил, что Центробанк сделал несколько очень важных шагов, направленных на уменьшение числа валютных кредитов.

По данным ЦБ, на сегодняшний день доля доллара во внешнем долге России составила 60 процентов — это минимум с 2014 года.