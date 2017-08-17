Россию избавят от доллара



Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заметил в России «большой тренд» на дедолларизацию экономики. Своими наблюдениями он поделился с президентом страны Владимиром Путиным в Калининграде на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России.



По словам главы Минэкономразвития ЦБ сделал несколько очень важных шагов к тому, чтобы выдавалось меньше валютных кредитов, и это правильные шаги. Сам регулятор ранее констатировал дедолларизацию во всех сегментах экономики.



Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков , в свою очередь, недавно заявил, что Москва в ответ на новые санкции США намерена активизировать работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты.

Усилия или обстоятельства?





Использование в экономике иностранной валюты обычно присутствует в двух форматах, напоминает Константин Корищенко . Первый — внешняя торговля и внешнее финансирование. Второй — внутренние валютные операции, типа долларовых депозитов или кредитов.

Внешняя торговля как была, так и остается ориентированной на доллар. А вот финансирование в иностранной валюте действительно существенно снизилось — благодаря санкциям.



Александр Разуваев.

«Из-за санкций наши банки и компании не могут легко занимать за рубежом и перепродавать деньги здесь. Это не достижение ЦБ или правительства, просто так сложилась рыночная ситуация», — сказал «Ридусу»

Корищенко, в свою очередь, отмечает, что рассчитывать на ближайшее смягчение ограничений не приходится, а выяснять, кто больше постарался в дедолларизации российской экономики — то ли санкции, то ли работа Минэкономразвития и ЦБ — не очень разумно, поскольку эту пропорцию невозможно определить.



Плюс кризис



Сокращение доступа к дешевым заемным средствам за рубежом отразилось и на уменьшении доли валютных кредитов. Однако здесь причина не только в санкциях, но и в экономической ситуации в целом, на которую помимо внешнего политического давления заметно повлияло падение цен на нефть.



Тренд на снижение объемов долларовых депозитов и кредитов начался после наступления стабилизации по итогам кризиса 2014 года. «Сейчас валютные кредиты могут брать только не очень острожные люди, поскольку курс свободно плавает, и доходы в основном в рублях, поэтому кредиты в долларах, евро или в любой другой иностранной валюте — это слишком рискованно. Сберегать в иностранной валюте тоже не очень выгодно, поскольку ставки низкие, и плавающий курс не позволяет быть уверенным в том, что валюта дает достаточную защиту», — поясняет Корищенко.



В целом, можно говорить о том, что снижение использования иностранной валюты в российской экономике является естественной реакцией после кризиса.



Ловушка противоречий



Сама по себе проблема долларизации российской экономики сегодня стоит не так остро, как в 1990-е годы. Так, например, по разным оценкам, от двух третей до 75% сбережений населения хранятся в рублях. И, поскольку проблемы с внешними займами в обозримой перспективе сохраняться, дальнейшая дедолларизация потихоньку будет продолжаться. Но чтобы кардинально решить этот вопрос, необходимо прийти к политике сильного рубля, считает Разуваев



«Я выступаю за сильный рубль, за уход от доллара, за создание единой евразийской валюты для Белоруссии, РФ, Казахстана и т. д. Это правильно. Но, чтобы это случилось, чтобы было доверие к рублю, нам нужен сильный рубль», — говорит он.



А вот министр экономического развития, по словам эксперта, занимает противоречивую позицию: с одной стороны, он выступает за уход от доллара, с другой — за поддержку реального сектора и слабый рубль. Своими заявлениями Орешкин неоднократно поддерживал спрос на доллар, напоминает Разуваев. «Здесь налицо раздвоение сознания», — иронизирует он.



Долго и дорого





По словам Корищенко, сегодня ни одна валюта, будь то рубль, юань, казахстанский тенге или индийская рупия не сможет автономно выступить в роли конкурента доллара или евро в силу ряда причин. Но создание системы, в которой будет использоваться какая-то взаимно признанная валюта, например, в рамках БРИКС или ЕАЭС , может помочь снизить их влияние.

«Когда речь идет о снижении зависимости от иностранной валюты, скорее, надо говорить о том, что страны БРИКС или ЕАЭС, или другие государства, которые хотят снизить эту зависимость, должны организовывать свою финансовую систему, выстраивать свои финансовые институты и платежные системы, которые позволяли бы использовать валюту другую, а не доллар или евро. К сожалению, сейчас для этого не так много возможностей, поскольку доллар и евро фактически доминируют по всей международной финансовой системе», — рассуждает эксперт.



Кроме того, переход из одной валюты в другую имеет свою стоимость, связанную с валютными ставками и с ликвидностью. Условно говоря, доллар или евро значительно ликвиднее, чем рубль или юань. И поэтому, при переводе внешнеторговых контрактов на одну из этих валют, издержки, скорее всего, вырастут.



«Вопрос не в том, чтобы этого не делать. Вопрос в том, чтобы это делать, но понимать, что это будет достаточно длительный процесс и достаточно затратный», — заключает Корищенко.