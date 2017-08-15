Hürriyet Daily News: в Турции начались томатные протесты против российских ограничений

Фермерские организации турецкой Антальи провели акцию протеста по поводу решения российских чиновников не импортировать свежие фрукты и овощи из Турции, сообщает Hürriyet Daily News. Протест выражался в поедании томатов с целью продемонстрировать их качество и отсутствие содержания гормонов.

Выступая на пресс-конференции, организованной по этому случаю, глава Ассоциации по продаже свежих фруктов и овощей Невзат Акджан отметил, что фермеры в Турции ожидали возобновления торговли с Россией перед началом нового сезона, однако были разочарованы негативными заявлениями из Москвы относительно импорта турецких фруктов и овощей. В то же время он признал, что Россия не является единственной стороной, ответственной за сложившуюся ситуацию, и выступил с критикой мер, предпринятых турецкими властями.

По словам главы турецкой ассоциации фермеров, Россия приняла такое решение ради улучшения собственного сельского хозяйства. В свою очередь Турция использует совершенно непостижимые меры для того, чтобы положить конец своему сельскому хозяйству и полностью устранить с рынка местных производителей. «Мы открываем возможность для экспорта сельскохозяйственной продукции посредством решения, которое уничтожит нашу продукцию и производителей», — с сожалением заметил Акджан. Он также подчеркнул, что на фоне этих негативных событий «закрытие российского рынка нанесло смертельный удар» сельскохозяйственной отрасли Турции.

Глава Палаты фермеров Антальи Назиф Альп высказался против критического предположения, что турецкие помидоры содержат гормоны, сообщается в статье. Он пригласил в Анталью учёных с целью провести экспертизу, которая опровергнет гипотезу о наличии гормонов в турецких томатах.

Один из представителей турецкой торговли, в свою очередь, обратил внимание на то, что грузовые перелёты в сельскохозяйственных целях пока не работают, что лишает производителей возможности доставить свою продукцию на мировые рынки в течение нескольких часов.

Как сообщает издание, в знак протеста против ограничительных мер со стороны властей обоих государств фермеры и торговцы ели помидоры. Запрет на ввоз томатов из Турции был введён в России после того, как Анкара сбила российский бомбардировщик вблизи сирийской границы в 2015 году. С тех пор отношения между Турцией и Россией в значительной степени наладились, однако запрет на импорт помидоров остаётся в силе. Наряду с вопросом о безвизовом режиме для турецких граждан, это одна из двух ограничительных мер, которые продолжают действовать после отмены санкций, отмечает Hürriyet Daily News.

