«Ромир» сообщил о пятикратном ускорении роста среднего уровня цен в России

В июле дефлятор потребительских цен в РФ (отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период) вырос в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем — с 0,3% до 1,5%, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



Основой для расчета дефлятора являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам. Поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя, указывает «Ромир».



Причиной резкого увеличения дефлятора в июле оказались выросшие на 3,6% тарифы на коммунальные услуги. При этом если бы жители России не смогли сэкономить на покупке повседневных товаров (они сократили расходы на 0,5% к июню), возможно, рост дефлятора был бы еще выше, говорится в сообщении. Экономия на товарах стала возможной благодаря сезонному снижению цен на фрукты и овощи.



«Официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом , является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем. Это было доказано, в том числе, нобелевским лауреатом Кристофером Симсом », — указывает «Ромир». Разработанная Симсом методика «векторной авторегрессии» доказывает влияние временных изменений в политике на макроэкономику, считают в холдинге. По их мнению, эта методика «фактически вскрывает зависимость между изменением процентных ставок центральных банков и уровнем инфляции». Из этого следует, поясняет «Ромир», что официальные показатели инфляции можно считать объективными с некоторыми ограничениями.

В июле 2017 года дефлятор повторил скачок годичной давности, говорится в сообщении холдинга. Летом прошлого года величина дефлятора резко увеличилась с 0,5% в июне до 2,9% в июле, то есть почти в шесть раз.



«Таким образом, июльское значение дефлятора оказалось фактически несопоставимым с показателем официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в 0,1%», — резюмирует «Ромир».