Российские фермеры просят у Трампа еще 10 лет санкций



Корреспондент CBC News Крис Браун встретился с сыроваром из Подмосковья Олегом Сиротой и выяснил, действительно ли западные санкции пошли на пользу российским фермерам.

Олег Сирота рассказал журналисту, что его бизнес по производству сыра расцвел на фоне санкций против России. Сирота, ранее работавший в компьютерной сфере, увидел в санкциях шанс для открытия собственного дела. Он получил землю и начальный капитал, чтобы начать сырный бизнес.



«Нам нужно еще десять лет санкций. Если у России будет еще десятилетие санкций, мы начнем продавать наши сыры в Европу, Америку и Канаду», — говорит он.





Крис Браун отмечает, что раньше Россия импортировала из ЕС сыры на сумму $1 млрд в год. Для Дании Россия была крупнейшим экспортным рынком сыров. Теперь производство российских сыров растет на 10% в год.