Крыму официально «прощают» долги



Вопрос погашения долгов крымчан перед украинскими банками будет решен уже в ближайшее время. Вчера глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал основную редакцию законопроекта, освобождающего жителей полуострова и юрлиц от уплаты долгов по кредитам украинских банков на сумму до 5 млн руб. При долге свыше 5 млн руб. заемщикам будут предложены льготные условия его погашения.



Власти Крыма разработали законопроект, позволяющий списать жителям полуострова кредиты, взятые в украинских банках. Вчера о подписании основной редакции законопроекта сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, передает «Прайм». Законопроект уже направлен в Госсовет Республики Крым. По словам собеседника «Ъ» , знакомого с ситуацией, законопроект будет принят уже в сентябре. По сути, это означает, что в ближайшее время вопрос долгов жителей полуострова перед украинскими банками будет полностью закрыт.



Напомним, что с 30 июля в федеральный закон о погашении долгов жителей Крыма и Севастополя перед украинскими банками были внесены поправки, позволяющие Фонду защиты вкладчиков (ФЗВ) реструктуризацию задолженностей вплоть до их полного списания. Вчера Сергей Аксенов подтвердил, что, как и планировалось ранее, региональный законопроект освобождает граждан и юрлиц от погашения задолженности до 5 млн руб. в полном объеме. Также вне зависимости от суммы полностью спишут долги незащищенным категориям граждан: инвалидам второй группы либо лицам, оказавшимся на иждивении. По кредитам, сумма которых превышает 5 млн руб., разработана специальная процедура льготного погашения задолженности. «Если заемщик вносит 5% в счет погашения долга, ему списывается автоматически 20%», — пояснил министр экономического развития республики Андрей Мельников . То есть при внесении 20% от суммы долга он будет полностью списан. Это автоматически снимет и вопрос с арестом имущества крымчан, которое являлось обеспечением по кредитам украинских банков. В феврале на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение снять арест с имущества крымчан стоимостью до 5 млн руб. (см. «Ъ» от 14 февраля 2017 года). Однако, по данным «Ъ», до сих пор это решение не было реализовано. По данным палаты Общественной палаты Крыма, официально арестовано имущество около 50 тыс. физических и юридических лиц.

Ранее господин Аксенов сообщал, что долговая амнистия коснется до 200 тыс. человек. По информации «Ъ», объем прав требований к крымским заемщикам со стороны украинских банков, который проходил только через ФЗВ, составляет около 7 млрд руб., реально это сумма может оказаться значительно выше. Впрочем, столь долгожданное массовое прощение долгов кроме радости граждан вызывает и недовольство участников долгового рынка. Задолженность на законной основе была выкуплена у украинских банков коллекторскими агентствами, работающими на полуострове. Теперь взыскать долги не получится, и коллекторам придется понести убытки. Теоретически компании могут попробовать добиться компенсации через суд, но, учитывая политизированность вопроса, это им вряд ли удастся.