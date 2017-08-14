Times: миллениалам стоит забыть о выходе на пенсию



Times Поколению Y, или миллениалам, стоит забыть о выходе на пенсию, так как современная экономическая ситуация говорит в пользу отказа от системы отдыха после определенного возраста. Об этом пишет газета The Sunday

Как считает профессор Лондонской школы бизнеса Линда Грэттон, вероятно, этому поколению не стоит уходить на пенсию.



" Я думаю, что мы должны думать о работе не как способе получения достаточно денег для пенсионного обеспечения, но скорее работе, которая позволит нам создать нематериальные активы" , — отмечает она.



Под нематериальными активами преподаватель понимает медицинское обслуживание, образование и навыки, которые помогут продолжить работать всю жизнь.





Инвестиционная компания BNY Mellon считает, что перед миллениалами стоят " неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы" , которые делают настоящим испытанием попытки накопить на пенсию.



Британский исследовательский институт Institute for Fiscal Studies также не видит позитивных перспектив для поколения Y: " они первая послевоенная (после Второй мировой войны. — " Газета.Ru") группа, которая не будет получать больший доход с начала карьеры, чем их предшественники в том же возрасте".



Times отмечает, что выход на пенсию — довольно новое явление. Впервые оно полноценно сформировалось в европейских странах в середине XX века.



Однако издание замечает и позитивные стороны перемен. У миллениалов появилась возможность чаще менять работу, а также быть самозанятыми или начинать собственный бизнес.



Миллениалы, или Поколение Y — поколение родившихся после 1981 года, характеризующееся глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. В России в это поколение принято включать родившихся с 1985 по 2000 годы.