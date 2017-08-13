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Британские министры: страна выйдет из ЕС в марте 2019 года и тогда же покинет общий рынок
Британские министр финансов Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс заявили, что королевство покинет Евросоюз в марте 2019 года. Одновременно с этим страна выйдет из Таможенного союза и общего рынка ЕС.
Об этом они сообщили в совместной статье, которую опубликовала на своём сайте The Telegraph.
В материале подчёркивается, что в переходный период брексита Великобритания не будет считаться стороной договоров ЕС.
Ранее Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что после выхода Великобритании из Европейского союза бюджет объединения потеряет примерно €12 млрд ежегодных поступлений.
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