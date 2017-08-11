Европа без круассанов: масло резко подорожало

ООН сигнализирует о росте цен на продовольствие, в том числе на сливочное масло. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, глобальные цены на молочные продукты растут третий месяц подряд и достигли рекордного уровня по итогам июля.

В прошлом месяце индекс FAO на молочные продукты (сливочное масло, сыр и сухое молоко) выросли на 3,6%. На масло — на 14%.

Неудивительно, что европейские СМИ последние недели соревнуются заголовками, предрекая «серьезный кризис». Масло — важнейший кулинарный компонент, используемый при выпечке круассанов, булок, пирожных и прочей сладкой выпечки. Причем, в настоящих круассанах, если их делать по всем правилам кулинарного искусства, должно использоваться качественное 82%-е масло.

Пойти в кафе и выпить на завтрак чашечку кофе с хрустящим круассаном — милая буржуазная традиция. В нашем понимании. А для француза, немца, англичанина и любого другого представителя среднего класса в Европе — кофе с круассаном — чуть ли не символ. По крайней мере, традиция, дающая уверенность в стабильности бытия, не больше и не меньше.

Национальный союз фермеров Великобритании сообщил: «За последние недели здесь, в Великобритании и в ЕС , мы увидели рекордные цены на сливки и масло в оптовой торговле и на розничном рынке». Цены на масло в Великобритании взлетели более чем на 20% за последний год. В июле, по оценкам аналитиков Kantar Worldpanel, продажи масла в пачках выросли на 0,7%.

Похожая ситуация и во Франции. Оптовые цены за тонну масла удваиваются раз в два года, подсчитала Федерации пекарей Франции.

Маттей Лаббе, пресс-секретарь Федерации пекарей сказал CNBC, что цены на масло, к сожалению, подскочили до «сумасшедших» уровней.

«Во Франции, если пекарни захотят испечь круассаны, булки, шоколад или любые другие кондитерские изделия, потребителям придется заплатить больше за эту продукцию. Мы надеемся, что они поймут нашу позицию, потому что производство качественных продуктов означает более высокую цену», — сказал Лаббе.

Масло растет в цене по нескольким причинам, основных две: рост спроса при параллельном снижении производства молока.

Кевин Беллами, стратег Rabobank, указывает на «долгосрочный сдвиг» среди потребителей в сторону более натуральных продуктов. Он напомнил о том, что Time Magazine еще три года назад вышел с первой обложкой, на которой сообщалось, что ученые «ошибались» в отношении вреда от употребления в пищу полинасыщенных жиров, и теперь издание поощряют людей «есть масло».

На обложке TIME надпись гласила: «Ешьте масло — новые научные данные доказывают, что жир — это не то, что вредит нашему здоровью».

Еще в конце 2015 года, после выхода сенсационной статьи, McDonald's объявил о переходе на масло, отметив рост потребительского спроса на натуральные продукты. За ним последовали другие компании.

Недавние исследования ученых действительно поставили под сомнение связь между сливочным маслом, как поставщиком холестерина в организм, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, таким образом, поддерживая энтузиазм потребителей этого продукта. Кроме того, распространение получила реклама, показывающая в негативном свете качество некоторых растительных масел, а также спредов, таких как, например, маргарин. Все это, похоже, убедило людей вернуться к потреблению менее обработанных молочных продуктов.

Северин Нобис, глава Patisserie a la Carte в Париже, призывает не игнорировать проблему роста потребления масла и соответственно роста цен на него.

«По-настоящему страшно, если произойдут глобальные изменения в привычках питания. Если спрос на масло взорвется, может возникнуть дефицит, и в этом случае цена на сладкую выпечку тоже резко вырастет», — цитирует предпринимателя CNBC.

Его кондитерская еще не успела увеличить цены на масло для своих потребителей. Тем не менее, Нобис признала, что кондитерская будет вынуждена считать это «разумным» способом, если рынок не стабилизируется осенью.

В свою очередь, рынок производства молока считается неустойчивым из-за непогоды и длительного цикла выращивания крупного рогатого скота, отмечает Financial Times . Цены на молоко обвалились более чем вдвое между 2014 и 2015 годами, когда многие фермеры, производители молока, во всем мире вышли из этого бизнеса или остаются в нем, но едва сводят концы с концами из-за долгового бремени.

Сейчас с ростом потребления масла, снижением запасов сухого молока и ростом цен на молоко фермеры будут больше мотивированы наращивать его производство. Но маловероятно, что производство восстановится в краткосрочной перспективе. «Прежние цены на масло могут снизиться, но это может занять несколько месяцев, и снижение не вернется к первоначальным уровням», — добавляет Кевин Беллами, стратег голландского Rabobank.

Многие молочные фермы в Европе и Бразилии испытывают недостаток в молодых коровах — у фермеров нет денег на обновление стада. «Из-за периода длительных низких цен молодняка там не существует», — говорит Беллами.

Некоторые производители в Великобритании заранее предупреждают своих потребителей, что на Рождество может не хватить масла. Другие прогнозы не выглядят такими уж алармистскими. Но тоже не радуют: «вкусные подарки» для родственников на Рождество обойдутся в этот раз дороже, чем прежде. Дефицит молочной продукции подтолкнет рост цен на рождественские пироги, масло и сливки.

Это естественно расстраивает европейцев, которые в последние годы и так вынуждены были перейти на режим более жесткой экономии.

В одном из комментариев под очередной статьей про масло и круассаны читатель под ником Migimoo так и написал: «Это будет мое третье недо-Рождество».