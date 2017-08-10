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Россияне с 10 августа смогут отследить все свои заказы с AliExpress
Фото: © РИА Новости / Антон Поляков
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. AliExpress с 10 августа вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, по которым покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении, сообщала ранее «Почта России».
Россия будет одним из первых рынков, где китайская компания внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует ее с системой национальной почтовой службы.
Ранее покупки с AliExpress с небольшим средним чеком зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования. Зачастую пересылка идет морским путем или автотранспортом, через транзитные страны-посредники, что негативно сказывается на сроках доставки, значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений.
Доля нерегистрируемых пакетов в настоящее время составляет 20%, говорил замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. При этом в прошлом году таких отправлений было 70%.
"Почта России" в конце прошлого года объявила о намерении отказаться от приема нерегистрируемых пакетов, собиралась это сделать с 1 января, но отложила. Сообщалось, что зарубежные почтовые операторы, подписавшие дополнительные условия, смогут, если захотят, присылать нерегистрируемые отправления, как и прежде, но российская «Почта» повышает тарифы на их прием. Те почтовые операторы, которые не подпишут допусловия, смогут присылать отправления на сортировку только в город Мирный (Якутия).
Aliexpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка в сфере онлайн-торговли. Компания среди всех интернет-магазинов, торгующих в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеет наибольшую аудиторию (более 22 миллионов уникальных посетителей, зашедших на сайт за январь 2017 года). Количество отправлений в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.
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