Россияне с 10 августа смогут отследить все свои заказы с AliExpress

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости . AliExpress с 10 августа вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, по которым покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении, сообщала ранее «Почта России»

Россия будет одним из первых рынков, где китайская компания внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует ее с системой национальной почтовой службы.

Ранее покупки с AliExpress с небольшим средним чеком зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования. Зачастую пересылка идет морским путем или автотранспортом, через транзитные страны-посредники, что негативно сказывается на сроках доставки, значительно увеличивает риск утери или повреждения отправлений.

Доля нерегистрируемых пакетов в настоящее время составляет 20%, говорил замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев . При этом в прошлом году таких отправлений было 70%.

"Почта России" в конце прошлого года объявила о намерении отказаться от приема нерегистрируемых пакетов, собиралась это сделать с 1 января, но отложила. Сообщалось, что зарубежные почтовые операторы, подписавшие дополнительные условия, смогут, если захотят, присылать нерегистрируемые отправления, как и прежде, но российская «Почта» повышает тарифы на их прием. Те почтовые операторы, которые не подпишут допусловия, смогут присылать отправления на сортировку только в город Мирный (Якутия).