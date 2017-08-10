Не взлетит

Производитель Superjet 100 готовит документы для подачи в американский офис по контролю над иностранными активами OFAC, чтобы получить разрешение на поставку самолетов в Иран. Тем временем европейские и американские авиастроители, не обремененные подобными ограничениями, уже подписали с Тегераном контракты на миллиарды долларов.

Санкции навсегда



«В связи с наличием в самолете SSJ100 американских комплектующих мы готовим документы для подачи в OFAC (Office of Foreign Assets Control) — орган по контролю за иностранными активами американского казначейства — для получения одобрения на поставку SSJ100 в Иран», — пояснили в ОАК, но подробностями, в том числе о сроках получения разрешений, не поделились. Таким образом, выход SSJ100 на иранский рынок затягивается на неопределенный срок.





Необходимые документы не только не направлены в США, но даже не подготовлены. Хотя еще в феврале 2016 года вице-президент ОАК Владислав Масалов оценивал потенциальный рынок в Иране региональных самолетов, таких как Superjet, в 100 единиц. А в феврале 2017-го министр энергетики России, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак заявлял о готовности Исламской Республики в ближайшее время купить 12 самолетов SSJ100.



Подразделение американского Минфина OFAC — ключевая структура, контролирующая соблюдение санкций, в том числе против Кубы, Ирана, Северной Кореи и других государств. Адвокат бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев поясняет, что поставка самолетов без одобрения OFAC грозит обострением внешнеполитической обстановки и ухудшением дипломатических отношений между странами. Кроме того, нарушитель санкционных запретов может быть оштрафован. Так, французскому банку BNP Paribas пришлось заплатить 9 миллиардов долларов за транзакции в интересах клиентов из Ирана, Судана и Кубы. Парадоксальность ситуации заключается в том, что санкции, формально препятствующие поставке Superjet с американскими комплектующими, были сняты с Ирана еще в 2016 году, о чем официально объявил сам OFAC.



Пока ГСС готовит документы для структуры Минфина США , конкуренты отечественных авиастроителей уже занимают место под солнцем. В декабре 2016 года Airbus заключил с иранскими властями крупнейший контракт на общую сумму 18 миллиардов долларов, предполагающий поставку 100 самолетов. Тогда же с Тегераном договорилась американская корпорация Boeing : она продаст иранским перевозчикам 80 лайнеров на 16,6 миллиарда долларов.

Население Ирана всего вдвое меньше, чем в России. При этом иранские авиалинии эксплуатируют чуть больше 100 самолетов, средний возраст которых превышает 25 лет. Младший партнер практики «Промышленность» консалтинговой группы «НЭО Центр» Сергей Демин , ссылаясь на экспертные данные, оценивает дополнительную потребность иранского рынка в пассажирских самолетах в 400-500 единиц. Поэтому, полагает он, даже с учетом крупного заказа у Airbus и Boeing рынок Ирана все еще нельзя считать насыщенным.

Козырь в рукаве



Доля импорта в поставках материалов и товаров для SSJ100 за девять месяцев 2016 года составила 72 процента с учетом двигателей, на которые приходится около 34 процентов от материальных затрат в структуре себестоимости воздушного судна, сообщается в финансовом отчете «Гражданских самолетов Сухого». Отмечается также, что компания проводит мероприятия по импортозамещению части систем и оборудования для SSJ100.





«Superjet использует ряд ключевых систем производства американских корпораций: Hamilton Sundstrand — авионика, Goodrich Corporation — колесные тормоза и управление тормозами, Parker — гидравлическая система, Honeywell — вспомогательная силовая установка. Выбор поставщиков определяется качеством продукции, накопленными компетенциями, условиями сотрудничества», — говорит Демин. Самолет комплектуется также европейскими узлами: Thales поставляет авионику, двигатель производит компания PowerJet ( совместное предприятие НПО «Сатурн» и французской Snecma). Финальная сборка двигателя осуществляется в Рыбинске. Демин отмечает, что Hamilton Sundstrand, Parker, Honeywell являются поставщиками ключевых конкурентов ГСС в сегменте воздушных судов вместимостью от 61 до 120 кресел — Embraer и Bombardier. Пока отечественные производители, по его мнению, уступают в качестве, технологичности и надежности многих систем, а процесс замещения слишком долгий и затратный.



Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что технически Россия сможет заместить американские комплектующие, но Иран не станет ждать. Кроме того, замечает он, объем сделки по поставке воздушных судов в Исламскую Республику «не позволит окупить инвестиции в такого рода импортозамещение», и по узкофюзеляжным среднемагистральным самолетам России «будет сложно успеть к разделу рынка». Но у SSJ100 есть шанс занять свою нишу, поскольку она фактически не пересекается с Airbus и Boeing, которые выпускают вместительные дальне— и среднемагистральные самолеты. Правда, и потребности в машинах до 100 кресел ниже, чем в 150-200 местных лайнерах, добавляет Пантелеев. «Все мировые производители бьются за поставку даже одного-единственного самолета. Здесь же речь может идти о десятках машин. При годовой программе выпуска SSJ100 около 30 штук это очень серьезно», — подчеркивает эксперт.

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко полагает, что Тегеран после снятия санкций мог использовать контакты с «Гражданскими самолетами Сухого» в качестве козыря, чтобы сбить цену на американские и европейские воздушные суда. Иран, по словам Яковенко, пошел по наиболее выгодному для него пути: старый авиапарк страны состоял именно из Airbus и Boeing, к ним привыкли пилоты и персонал, под эти типы судов создана инфраструктура. Для ГСС, по его мнению, санкции «фактически поставили крест на возможности беспрепятственной экспансии на иракский рынок в отсутствие конкуренции со стороны двух ведущих авиастроительных корпораций».

Второй пошел





На днях глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия планирует создать в Индонезии центр по ремонту и обслуживанию нового российского пассажирского лайнера МС-21, серийное производство которого планируют начать в 2019 году. «Мы рассчитываем, что МС-21 будет востребован на динамично растущем рынке авиаперевозок в Индонезии», — отметил он.



Портфель твердых контрактов на эту машину уже перевалил за 200 единиц. Однако пока заказчики — исключительно отечественные лизинговые компании («Авиакапитал-сервис», «Ильюшин финанс») и перевозчики — «Аэрофлот» , «ВИМ-авиа», «Ред Вингс», «ИрАэро».