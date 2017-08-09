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В Турции сообщили о возможных ответных мерах на запрет экспорта томатов в Россию
Министр экономики Турции Нихата Зейбекчи заявил, что турецкая сторона может принять ответные меры на запрет ввоза томатов в Россию. Об этом сообщает Hurriyet.
Министр пояснил, что остаются ограничения на ввоз и других овощей.
"Из-за наступающего давления со стороны России мы будем вынуждены принять ответные меры", — сказал Зейбекчи.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что Россия не готова к импорту турецких томатов и не планирует его возобновлять.
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