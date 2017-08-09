В Турции сообщили о возможных ответных мерах на запрет экспорта томатов в Россию

Министр экономики Турции Нихата Зейбекчи заявил, что турецкая сторона может принять ответные меры на запрет ввоза томатов в Россию. Об этом сообщает Hurriyet.

Министр пояснил, что остаются ограничения на ввоз и других овощей.

"Из-за наступающего давления со стороны России мы будем вынуждены принять ответные меры", — сказал Зейбекчи.