Жаловавшиеся Путину рабочие отказались приходить за зарплатой

Сотрудники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий отказываются забирать задолженности по зарплате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

«На сегодняшний день выплачено 11,904 млн рублей 173 работникам. По графику осталось 16 работников, но их местонахождение не могут определить, то есть их не могут найти, чтобы сделать выплаты», — заявили в ведомстве.