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Жаловавшиеся Путину рабочие отказались приходить за зарплатой
Сотрудники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий отказываются забирать задолженности по зарплате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
«На сегодняшний день выплачено 11,904 млн рублей 173 работникам. По графику осталось 16 работников, но их местонахождение не могут определить, то есть их не могут найти, чтобы сделать выплаты», — заявили в ведомстве.
15 июня 2017 года рабочие завода, на котором введена процедура банкротства, заявили на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, что руководство предприятия не выплачивает им зарплату. Глава государства поручил Генеральной прокуратуре провести проверку, после чего начались выплаты. Общая сумма долга превышала 13 миллионов рублей. 21 июля 2017 года был задержан учредитель завода Денис Кокорин. Его обвиняют в невыплате зарплаты, мошенничестве и сокрытии средств. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила заключил Кокорина под домашний арест.
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