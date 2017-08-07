Железную дорогу в обход Украины ввели в строй

Проложенная на юге России железная дорога в обход территории Украины введена в строй, сообщил информированный источник.



«Можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», - сказал источник «Интерфакса» , добавив, что рабочее движение на участке «Журавка – Миллерово» уже открыто.



По словам источника, движение на ветке будет увеличиваться и соответствующие планы реализуются министерством транспорта РЖД и другими профильными структурами.

В марте сообщалось, что РЖД откроют направление Москва – Адлер в обход Украины осенью 2017 года - на год раньше планировавшихся сроков.

