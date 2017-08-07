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Железную дорогу в обход Украины ввели в строй
Проложенная на юге России железная дорога в обход территории Украины введена в строй, сообщил информированный источник.
«Можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», - сказал источник «Интерфакса», добавив, что рабочее движение на участке «Журавка – Миллерово» уже открыто.
По словам источника, движение на ветке будет увеличиваться и соответствующие планы реализуются министерством транспорта, РЖД и другими профильными структурами.
В марте сообщалось, что РЖД откроют направление Москва – Адлер в обход Украины осенью 2017 года - на год раньше планировавшихся сроков.
В июне 2015 года РЖД и Минобороны заключили договор о строительстве железной дороги между Воронежской и Ростовской областями в обход территории Украины.
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