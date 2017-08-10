Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Самая дешевая квартира на вторичном рынке в центре Москвы стоит 5,36 миллиона рублей, пишет Lenta.ru . Однокомнатная жилплощадь площадью 30 квадратных метров находится в девятиэтажном панельном доме на Шелепихинском шоссе в Пресненском районе.

Наибольшее число самых бюджетных лотов в центре города расположено в кирпичных хрущевках (176 объектов): средняя стоимость подобных квартир равна на данный момент 12,3 миллиона рублей. Самая низкая средняя цена (9,7 миллиона рублей) была зафиксирована на объекты в блочных пяти— и девятиэтажных домах, где продается сейчас 99 квартир.