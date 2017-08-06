Важно: новые законы о дачах и «лесной амнистии»

С 1 января 2019 года исчезнет понятие «дача» и «дачный дом», потому что на садовом участке можно будет построить жилой дом и даже получить в нем регистрацию. По оценкам эксперта Тимура Дасаева, это вызовет увеличение спроса на 5–7 % на строительство загородных домов и на 3% – на готовые частные дома. Мы разобрались, каких еще перемен стоит ожидать от принятых законов о дачах и «лесной амнистии».



Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» упраздняет такие понятия, как «дача», «дачный дом» и «дачное хозяйство». Теперь дачи на садовых земельных участках приравняют к жилым домам, и в них можно будет оформить постоянную регистрацию. Помимо этого, вводится такое понятие, как «садовый дом», на строительство которого не потребуется разрешения.



Это расширит возможности и права дачников и землевладельцев: они смогут жить за городом с комфортом, построив на своем участке уже не щитовой, а основательный дом, подходящий для круглогодичного проживания, не боясь возможных требований о сносе и штрафов.



Закон о «лесной амнистии» устраняет противоречия между Государственным лесным реестром (ГЛР) и Единым Государственным Реестром Недвижимости (ЕГРН). Владельцы лесных участков, оформившие документы на право собственности до 1 января 2016 года, смогут перевести их в жилое пользование. При регистрации приоритет будут отдавать данным, указанным в ЕГРН, поэтому в спорах, когда на карте – лес, а в документах – дом, наконец будет поставлена точка.



Лесным поселкам и военным городкам с плотностью застройки не менее 30% может быть присвоен статус населенных пунктов. Решение по каждому поселку будет принимать специальная комиссия, в состав которой войдут региональные чиновники и представители общественной палаты. Кроме того, по специальному разрешению главы Россельхоза по представлению главы субъекта Федерации возможны исключения, когда статус населенного пункта получат даже поселки с меньшей плотностью застройки.



После оформления прописки на любимой даче, можно будет беспрепятственно пользоваться медицинскими и административными услугами, а также получать социальные выплаты и пенсии в том же районе. Это должно стать своего рода толчком к активному развитию областной инфраструктуры. Увеличится количество официально зарегистрированных на дачах, на картах появятся новые населенные пункты, и государственным органам необходимо будет выделять бюджеты на развитие в этих районах дорог, строительство медицинских пунктов, аптек, школ, детских садов...



В разы упрощена процедура бурения скважин на участках: землевладельцам больше не будет нужно собирать целую кипу разрешающих документов. Члены садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества получат право пользоваться водными скважинами для осуществления любых нужд, не связанных с коммерческой деятельностью. Бурение скважины для товарищества будет разрешено без геологического изучения недр и проведения государственных экспертиз.



Раньше участники дачных товариществ вносили членские, целевые, паевые и дополнительные взносы, сейчас по закону осталось лишь первых два вида. Членский взнос будет ежегодным, и его можно будет израсходовать на приобретение и содержание общего имущества товарищества, возведение и ремонт объектов капитального строительства на общем участке. Кроме того, из него будет оплачиваться работа товарищества по управлению общим хозяйством.



Целевые взносы будут собирать по решению товарищества на определенные нужды. Они могут быть практически любыми, но решение о необходимости такого взноса будут принимать на общем собрании членов товарищества. Новшеством закона о дачах станет и то, что товарищество сможет подать в суд на неплательщиков и взыскать взносы.



Изменения в законе должны привести к развитию рынка загородной недвижимости: активизировать строительство ИЖС. Ожидается, что число заинтересованных в строительстве загородных домов вырастет на 5–7 %. Прогнозируют и небольшое увеличение спроса на готовые загородные дома – не более 3%.

