

Россия запретила ввоз свинины из Румынии. О соответствующем решении сообщается на сайте Россельхознадзора

«Указанные грузы, поступившие из Румынии в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации после 2 августа 2017 года включительно, подлежат возврату независимо от даты оформления ветеринарных сопроводительных документов», – подчеркивается в заявлении.



Причиной данного решения стало обнаружение очагов африканской чумы на территории Румынии. Помимо свинины, ведомство запретило импорт мяса диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины и готовой продукции, в состав которой входит свинина, а также термически необработанного корма для свиней.