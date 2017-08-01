Россияне в Египте столкнутся с дефицитом отелей

В начале текущего года именно этот пункт вызвал основные нарекания со стороны наших инспекторов. Официальные структуры, однако, никаких заявлений на этот счет пока не делали.

Кто давно готов к приему туристов из России, так это гостиницы Египта. Впрочем, стоит учесть, что за время отсутствия россиян местные отельеры успели приспособиться к новой реальности: многие переориентировались на другие рынки, в первую очередь европейские.

Перспективы международного туризма в Египет ранее изучила Ассоциация туроператоров России . По данным этой организации, в конце июля количество немецких туристов в Египте приблизилось к 600 тысячам, а по итогам 2017 года может преодолеть миллионную отметку. С такими показателями немецкий рынок для Страны пирамид стал номером один.

Возвращение немцев позволило приехать сюда чешским, белорусским, украинским туристам. Еще одну ставку египтяне сделали на Китай. По оценкам минтуризма Египта, стране по силам принимать ежегодно 2,5 миллиона отдыхающих из Поднебесной.

Означает ли это, что российскому рынку в случае его возвращения может элементарно не хватить мест в египетских отелях? "Российский рынок по-прежнему нужен Египту", - уверена генеральный директор одной из туроператорских компаний Анна Подгорная . Она напомнила, что до известных событий он был основным для местного турбизнеса - в 2014 году на курортах Египта побывали свыше 3 миллионов россиян.

После открытия Египта это будет не тот отдых, к которому привыкли россияне

Впрочем, перспектива нехватки мест в отелях отнюдь не миф. По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, после прекращения авиасообщения с Россией до 70 процентов гостиниц на египетских курортах были законсервированы из-за нехватки постояльцев. И если отели уровня четыре-пять "звезд" еще как-то держатся на плаву, многие бюджетные "тройки" до сих пор стоят закрытыми. "За два года простоя они, скорее всего, успели прийти в негодность", - не исключает собеседник "РГ".

То есть если Египет "откроют", мест в отелях не будет не из-за наплыва отдыхающих из других стран. Номеров может нехватить физически. Кроме того, по словам Голова, в первое время это однозначно будет не тот отдых, к которому привыкли россияне. Отельеры успели распустить часть персонала. Заново в короткие сроки набрать большой штат квалифицированных горничных и официантов довольно трудно.

Кстати, именно кадровый вопрос этим летом остро встал перед владельцами гостиниц в Турции. Страна в недавнем прошлом также пережила резкий отток отдыхающих из России и пока не успела до конца вернуться к прежним стандартам обслуживания.

С другой стороны, даже в случае "открытия" Египта в ближайшие месяцы на восстановление российского турпотока потребуется время. По некоторым оценкам, максимум к весне следующего года он сможет выйти на уровень 50 процентов к прежним показателям. Тем не менее российские туроператоры подтверждают, что готовы при необходимости в течение пары недель организовать продажу путевок на курорты Красного моря.