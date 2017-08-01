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Дочь Пескова займется проблемами завода "Южный Севастополь"
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета посетит Севастополь, чтобы встретиться с представителями судоремонтного завода «Южный Севастополь». Об этом сообщается на сайте Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России (АВАНТИ).
Елизавета Пескова приедет в Севастополь в составе делегации, в которую входят президент ассоциации Рахман Янсуков и вице-президент по развитию Александр Мундт. Визит будет проходить 1–2 августа.
Как отмечается в сообщении, девушка вошла в состав делегации как советник президента АВАНТИ по молодежному предпринимательству.
В рамках визита запланирована встреча с и.о. губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, другими чиновниками, бизнес-сообществом и молодыми предпринимателями города, а также с руководством и коллективом Судоремонтного завода «Южный Севастополь» в частности.
Основной целью визита в АВАНТИ назвали «установление взаимовыгодного сотрудничества между участниками АВАНТИ и предпринимательским сообществом Севастополя, обсуждение с должностными лицами <…> вопросов взаимодействия и сотрудничества, инвестиционных проектов, раскрытия потенциала и поддержки молодежного предпринимательства, малого и среднего бизнеса».
Ранее сообщалось, что проблемы у завода «Южный Севастополь» возникли после двух проигранных судов правительству города. СМИ писали, что власти Севастополя фактически разорвали договор аренды госсобственности за неуплату в размере 32 миллионов рублей.
Елизавета Пескова в последнее время нередко комментирует различные общественно-политические события. Так, недавно она критически высказалась о внесенной Виталием Милоновым в Госдуму инициативе об ограничении доступа детей до 14 лет к соцсетям. Кроме того, Пескова раскритиковала планы мэра Москвы Сергея Собянина по расширению тротуаров. Она назвала их попыткой превратить город в «столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов». В июле дочь пресс-секретаря президента посетила Чечню и встретилась с главой региона Рамзаном Кадыровым. Там она посетила мечеть «Сердце Чечни», строящийся курорт «Ведучи» и водопады в селе Нихалой.
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