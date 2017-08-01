Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета посетит Севастополь, чтобы встретиться с представителями судоремонтного завода «Южный Севастополь». Об этом сообщается на сайте Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России (АВАНТИ).

Елизавета Пескова приедет в Севастополь в составе делегации, в которую входят президент ассоциации Рахман Янсуков и вице-президент по развитию Александр Мундт. Визит будет проходить 1–2 августа.

Как отмечается в сообщении, девушка вошла в состав делегации как советник президента АВАНТИ по молодежному предпринимательству.

В рамках визита запланирована встреча с и.о. губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым , другими чиновниками, бизнес-сообществом и молодыми предпринимателями города, а также с руководством и коллективом Судоремонтного завода «Южный Севастополь» в частности.

Основной целью визита в АВАНТИ назвали «установление взаимовыгодного сотрудничества между участниками АВАНТИ и предпринимательским сообществом Севастополя, обсуждение с должностными лицами <…> вопросов взаимодействия и сотрудничества, инвестиционных проектов, раскрытия потенциала и поддержки молодежного предпринимательства, малого и среднего бизнеса».

Ранее сообщалось, что проблемы у завода «Южный Севастополь» возникли после двух проигранных судов правительству города. СМИ писали, что власти Севастополя фактически разорвали договор аренды госсобственности за неуплату в размере 32 миллионов рублей.