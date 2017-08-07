«Это будет катастрофа»: Украина может оказаться не готова к транзиту газа

Насалик отметил, что речь идет о политике «Нафтогаза» по сокращению инвестиций в газотранспортную систему. По словам министра, он поддерживает «Нафтогаз» в том, как компания в целом видит ситуацию, но считает бессмысленной ее действия по транспортной системе. По его мнению, из-за этого у «Укртрансгаза» могут возникнуть проблемы, тогда как все его ресурсы могут пригодиться в свете новых санкций США, которые ставят под угрозу «Северный поток – 2».

Глава Минэнерго заявил, что менеджменту «Нафтогаза», в управлении которого находится «Укртрансгаз», нужно по-другому подойти к распределению инвестиций.