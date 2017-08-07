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"Это будет катастрофа": Украина может оказаться не готова к транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы) может оказаться технически не готов к транзиту газа в будущем из-за действий «Нафтогаза». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Насалик отметил, что речь идет о политике «Нафтогаза» по сокращению инвестиций в газотранспортную систему. По словам министра, он поддерживает «Нафтогаз» в том, как компания в целом видит ситуацию, но считает бессмысленной ее действия по транспортной системе. По его мнению, из-за этого у «Укртрансгаза» могут возникнуть проблемы, тогда как все его ресурсы могут пригодиться в свете новых санкций США, которые ставят под угрозу «Северный поток – 2».
Глава Минэнерго заявил, что менеджменту «Нафтогаза», в управлении которого находится «Укртрансгаз», нужно по-другому подойти к распределению инвестиций.
Противостояние между руководством «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» началось в сентябре 2016 года, когда Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины взяло на себя функции по управлению «Укртрансгазом». Ведомство получило возможность менять состав правления и наблюдательного совета компании, а также утверждать его финансовый план и инвестпрограммы. Ранее это входило в компетенцию правления «Нафтогаза Украины». Позже «Нафтогаз» скорректировал план инвестирования в газотранспортную систему, объясняя это риском прекращения транзита газа из России.
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