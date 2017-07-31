Треть россиян вернулась к стратегии выживания 90-х

Наиболее распространенной стратегией улучшения материального положения для населения России в 2017 году стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве. Об этом сообщается в мониторинге РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру». Почти треть респондентов обеспечивают себя продуктами из такого хозяйства.

«Таким образом, в поведении граждан преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики», — сказано в исследовании.

Экономисты отмечают, что представители среднего класса также вынуждены менять стратегии своего потребительского поведения. Во втором квартале 2017 года доля тех из них, кто экономил на питании вне дома, составила 69 процентов, 63 процента представителей среднего класса старались экономить на отпуске.

«Привыкание населения к вялотекущему кризису (в том числе к стабильному небольшому снижению реальных доходов) привело к тому, что граждане уже не ощущают резкого ухудшения своего материального положения», — говорится в обзоре.

Кроме того, население стало более позитивно оценивать динамику своего материального положения. Если в июле 2015 года и 2016 года доля лиц, считающих, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, составляла соответственно 44 и 32 процента, то в июле 2017 года — 28 процентов.

Согласно данным Росстата, в июне 2017 года реальные денежные доходы населения не изменились по сравнению с июнем 2016 года. Это произошло впервые за полтора года.