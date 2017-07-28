Эксперты назвали причину новых антироссийских санкций

Компании из США станут посредниками между поставщиками и потребителями американского сжиженного газа в Европе. Соответствующие цели преследуют новые антироссийские санкции Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом законопроекта.



«Все эти планы при появлении новых трубопроводов обречены на провал. Отсюда как раз вот такой протекционизм», — заявил источник.



Собеседник агентства добавил, что США планирует войти в газотранспортную систему Украины для того, чтобы получить дополнительные рычаги влияния в стране. Действия Вашингтона источник назвал «протекционизмом с трансграничным эффектом».





27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по законопроекту, ужесточающему ограничительные меры в отношении России. Предполагается расширение санкций, принятых администрацией бывшего американского президента Барака Обамы . Новые санкции усложнят процесс получения российскими компаниями кредитов на Западе и работу энергетических предприятий. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Российский президент Владимир Путин назвал новые санкции США «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом». В настоящий момент законопроект находится на подписи у президента США Дональда Трампа . Глава государства может применить право вето.

«Северный поток -2» - проект строительства два ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.