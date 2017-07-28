Электроснабжение в Крыму частично восстановлено

Работа двух линий электропередачи, обеспечивающих переток мощности в Крым, восстановлена. Об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики республики Вадим Белик. То, что в домах появился свет, подтверждают и жители региона в социальных сетях и мессенджерах.

«На данный момент подается 150 МВт. Свет уже есть в Керчи, Судаке, Феодосии, частично в Симферополе. Активно движемся в направлении восстановления энергоснабжения», – заявил Белик.

Напомним, в результате ЧП, вызванного, возможно, жарой, установившейся в регионе, без света остались крупнейшие города полуострова, включая Севастополь, Симферополь, Ялту и Керчь.